Ещё
Mercedes-Benz V-Class получает «ночную» спецверсию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes-Benz V-Class получает «ночную» спецверсию 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Mercedes-Benz рад представить V-Class Night Edition.
«Мерседес-Бенц» V-класса роскошен. Роскошен настолько, что в чём-то даже соответствовать пытается «эс-классу». Но немцам этого мало, и они выпустили специальное издание, чтобы приумножить клиентов.
V-Class Night Edition — это чёрные элементы отделки и некоторые компоненты AMG. Внешние изменения таковы: новая радиаторная решётка в тёмном (с двумя горизонтальными полосами-планками в хроме), чёрные 19-дюймовые колёсные диски, тонированные стёкла, опять-таки чёрные корпуса зеркал заднего вида.
В салоне вы обнаружите чёрную кожу Nappa. Стандартным оборудованием выступает целый парковочный пакет. Что в него входит? Передние и задние датчики парковки, камера кругового видеообзора. Очень нужные вещи. В городе — вообще просто первая необходимость.
Не стоит надеяться, что интересное нечто произошло и под капотом. Там как был, так и остался 2,1-литровый турбодизельный двигатель в 190 лошадиных сил. Средний расход топлива, по словам Mercedes, составляет от 6,8 до 7,5 литров на 100 километров. Хорошие показатели экономичности для представителя такого класса авто.
Спецверсия уже доступна для заказа в Германии, где она имеет стартовую цену в 55 260 евро или приблизительно 66 099 долларов по текущим обменным курсам. Кстати, это весьма выгодное предложение. Покупка машины в версии Night Edition позволяет сэкономить до € 2 300 ($ 2 751) по сравнению с тем, если бы данное оборудование набиралось как опции для обычного V-класса. Поставки «ночных» машин планируется начать в июне этого года.
Car.ru: последние новости
Рассекречен новый компактный кроссовер Kia KX1 Какая тонировка автомобильных стекол допускается Законом Kia Sportage 2019 впервые показалась без комуфляжа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открытие Крымского моста привело к сокращениям3
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту615
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто36
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен171
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту164
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
00:33
Крымский мост «открыл» кот
Автоновости
04:17
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
Бортжурнал
01:52
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС
ДТП
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение