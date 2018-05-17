Mercedes-Benz V-Class получает «ночную» спецверсию

«Мерседес-Бенц» V-класса роскошен. Роскошен настолько, что в чём-то даже соответствовать пытается «эс-классу». Но немцам этого мало, и они выпустили специальное издание, чтобы приумножить клиентов.

V-Class Night Edition — это чёрные элементы отделки и некоторые компоненты AMG. Внешние изменения таковы: новая радиаторная решётка в тёмном (с двумя горизонтальными полосами-планками в хроме), чёрные 19-дюймовые колёсные диски, тонированные стёкла, опять-таки чёрные корпуса зеркал заднего вида.

В салоне вы обнаружите чёрную кожу Nappa. Стандартным оборудованием выступает целый парковочный пакет. Что в него входит? Передние и задние датчики парковки, камера кругового видеообзора. Очень нужные вещи. В городе — вообще просто первая необходимость.

Не стоит надеяться, что интересное нечто произошло и под капотом. Там как был, так и остался 2,1-литровый турбодизельный двигатель в 190 лошадиных сил. Средний расход топлива, по словам Mercedes, составляет от 6,8 до 7,5 литров на 100 километров. Хорошие показатели экономичности для представителя такого класса авто.

Спецверсия уже доступна для заказа в Германии, где она имеет стартовую цену в 55 260 евро или приблизительно 66 099 долларов по текущим обменным курсам. Кстати, это весьма выгодное предложение. Покупка машины в версии Night Edition позволяет сэкономить до € 2 300 ($ 2 751) по сравнению с тем, если бы данное оборудование набиралось как опции для обычного V-класса. Поставки «ночных» машин планируется начать в июне этого года.