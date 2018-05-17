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АвтоВАЗ введет рабочие субботы
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АвтоВАЗ введет рабочие субботы 

Волга Ньюс 58 минут назад
«АвтоВАЗ будет вводить рабочую смену в субботу. Это случится буквально в ближайшие дни», — рассказал руководитель области.
Он также сообщил, что намерен приобрести новинку автозавода, которая будет представлена на Московском международном автомобильном салоне. «С нетерпением жду августовского автосалона. Не могу раскрывать секретов предприятия, но купив Lada Largus, планирую приобрести и один из первых экземпляров новой модели, которая будет представлена», — поделился Дмитрий Азаров.
Глава региона также выразил уверенность в дальнейшем развитии АвтоВАЗа, отметив, что оно стало возможным благодаря беспрецедентным мерам господдержки и личному участию президента Владимира Путина.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году АвтоВАЗ планирует произвести 565,3 тыс. автомобилей и автокомплектов — на 12% больше чем в 2017 году.
Среди новинок, которые завод может представить на Московском автосалоне, назывались обновленная Lada Granta, Lada Vesta Cross и Vesta Estate и ее кроссоверная версия.
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