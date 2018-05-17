«Балтийский Лизинг» объявил о спецусловиях на новый Mitsubishi Eclipse Cross и технику Case

«Новинка от Mitsubishi очень гармонично сочетает в себе черты «купе» с лучшими наработками автопроизводителя в сегменте городских кроссоверов. На российском рынке модель будет доступна в пяти исполнениях. Однако уже в базовой комплектации Eclipse Cross предлагает автолюбителям широкий набор опций: легкосплавные диски 18R, индикатор давления шин (TPMS), аудиосистему с четырьмя динамиками и USB разъемом, климат-контроль, многочисленные ассистенты водителя (ASC, TCL, HSA, BA, EBD), подогрев передних сидений и многое другое», — рассказали в лизинговой компании.

До 30 июня 2018 года для получения финансирования в рамках спецпредложения компании «Дайте два!» достаточно представить два документа: анкету и паспорт лизингополучателя. Также в компании напоминают, что сейчас она снижает ставки на все модели Mitsubishi. Предварительное решение о заключении договора принимается за один день. Договор лизинга заключается на срок от 12 до 36 месяцев с авансовым платежом от 5% до 49%.

Например, Eclipse Cross (1.5, 2WD, MT) в комплектации Invite рекомендованной стоимостью 1,399 млн рублей при авансе в 399 тыс. рублей и сроке лизинга 34 месяца доступен с ежемесячным платежом в 39,9 тыс. рублей.

Компания предлагает клиентам авто и в оперативный лизинг. В этом случае от лизингополучателя не требуется авансовый платеж, также ему предоставляются дополнительные услуги — от регистрации и страхования до шинного сервиса и услуг по телематике.

Также компания «Балтийский Лизинг» объявила об особых условиях оформления в лизинг техники Case. Это бренд итальянского концерна CNH Industrial, ведущего производителя сельскохозяйственной и строительной техники, напоминают в компании. Специальное предложение на экскаваторы-погрузчики, гусеничные экскаваторы и мини-погрузчики действует до 31 июля 2018 года.

Так, для лизингополучателя предусмотрена скидка в размере от 90 тыс. до 310 тыс. рублей в зависимости от приобретаемой модели. Кроме того, снижена процентная ставка по лизинговому договору (конкретный размер в релизе не указан). Для получения финансирования от клиента потребуется авансовый платеж в размере от 5%, а также минимальный пакет документов.