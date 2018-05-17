BMW X2 — невероятно дерзкий и максимально спортивный

С того момента, как баварский концерн BMW выпустил свой первый кроссовер серии Х, а именно — Х5 в 1999 году, модельный ряд перебрал все модификации от Х1 до Х6. Даже Х7 уже давно был запланирован и скоро выйдет в свет. Пустовала лишь одна позиция — X2, и теперь она заполнена новым компактным и динамичным городским кроссовером с яркой внешностью и дерзким характером.

BMW Х2 создан на той же платформе, что и «младший брат» Х1, но короче его и ниже на 7 см. Заметный облик автомобиля ничем не уступает более габаритным BMW X4 BMW X6 , демонстрируя стремительный, уверенный стиль с мощными и смелыми формами. Новинка баварской компании по своим пропорциям скорее напоминает массивный хэтчбек, нежели кроссовер, но привлекательности X2 от этого не теряет, а наоборот, притягивает к себе спортивными очертаниями и компактными размерами.

Интересен автомобиль будет в первую очередь молодежи, но подойдет и тем, кто не боится быть в центре внимания, ловить восхищенные взгляды и наслаждаться полной активной жизнью. А яркие, насыщенные цвета кузова с заметными акцентами на детали и атлетические формы BMW X2 точно помогут выделиться из толпы. Внешний вид Модель предлагает три варианта оформления. Это базовый комплект, пакет М Sport и М Sport Х. В спортивных модификациях облик кроссовера более дерзкий и агрессивный, но и стандартная комплектация не сильно в этом уступает.

Стиль BMW X2 отличен от других «собратьев» по концерну, хоть и содержит схожие элементы. Таким примером служит легендарная раздвоенная радиаторная решетка. Она имеет трапециевидные очертания и, безусловно, является фирменным отличительным знаком баварской компании, а в X2 впервые имеет расширенную книзу форму.

Еще одним экспериментом во внешности нового кроссовера стали логотипы компании на широких задних стойках автомобиля. Разработчики объясняют наличие этих элементов декора данью памяти легендарным моделям прошлого 2000 CS и 3.0 CSL. Пусть так, главное, чтобы столь заметные акценты не стали добычей дворовых коллекционеров геральдики.

Базовый экстерьер доступен в 9 цветовых решениях, в том числе и совершенно новом Galvanic Gold. Черные облицовки, обрамляющие машину снизу по кругу, образуют контраст с лакокрасочным покрытием и подчеркивают неординарный дизайн и спортивную направленность Х2.

Спереди автомобиль встречает фирменным суженым и сосредоточенным «взглядом» с неизменными круглыми двойными элементами внутри. В качестве опции возможна полная светодиодная начинка фар. Под двойной решеткой радиатора, обрамленной ярким хромом, расположился широкий воздуховод переднего бампера. Его четкие линии и цветовой контраст усиливают общее впечатление мощи и спортивного облика.

Сбоку BMW X2 наделен элегантной ниспадающей линией крыши, которая придает ему купеобразный силуэт. Купированная задняя часть машины со спойлером, суженная к корме линия стекол, заваленные стойки, четко выделенное плечевое ребро, оригинальные выштамповки вдоль кузова, контрастная матовая окантовка колесных арок и порога — все выполнено в едином динамичном стиле.

В базовой комплектации предлагаются стандартные 17-дюймовые колеса, но опционально можно выбрать между двумя дополнительными видами дисков на 17 дюймов, тремя вариантами на 18 дюймов или одной 19-дюймовой модификацией.

Несмотря на небольшие размеры, корма BMW Х2 выглядит внушительно за счет горизонтальных выштамповок, высоко поднятых светодиодных фонарей, узкому стеклу и невероятно массивному бамперу с контрастной вставкой. Ниже расположены один или два (зависит от типа двигателя) выхлопные патрубки круглой формы, диаметром 90 см.

Комплектация M Sport приближает новый BMW Х2 к миру кольцевых гонок. Динамичные очертания переднего и заднего бампера с оригинальными дизайнерскими элементами, контрастные вставки оттенка Dark Shadow в деталях кузова, измененный задний спойлер, внушительные 19-дюймовые (или 20-дюймовые опционально) колеса и заниженная подвеска придают X2 поистине спортивный вид.

Для вариации M Sport и M Sport X доступен эксклюзивный цвет Misano Blue, впервые представленный в линейке BMW. Пакет M Sport X имеет те же отличительные черты, что и M Sport, но дабы подчеркнуть раллийную направленность концепции, наиболее заметные элементы дизайна имеют оттенок морозно-серый, что выделяет их даже издалека. Интерьер

Внутренне убранство базового Х2 скопировано с «младшего брата» Х1. Единственной заметной новинкой оказался сенсорный экран мультимедийной системы. Передняя панель выглядит стильно и аккуратно, с контрастной декоративной строчкой по контуру, центральная консоль наполнена обычными кнопками. Мультимедийный руль может показаться не самым удобным из-за широкой оплетки, но это кому как, на любителя.

Очень приятным и элегантным обликом обладает приборная панель. Она выполнена в классическом стиле с хорошо читаемыми данными. При выключенном зажигании циферблаты как бы «гаснут», а такой эффект достигается благодаря специальному затемненному стеклу. Салон BMW X2 может быть оформлен несколькими вариантами, в базе интерьер обшит антрацитовой тканью. Передние сидения имеют спортивную форму с боковой поддержкой. В целом они довольно удобные, если не обращать внимание на отсутствие настроек поясничной поддержки.

Задние кресла, в отличие от BMW X1 , лишились продольной регулировки и обладают лишь функцией изменения угла спинки. Места для пассажиров здесь не так много, и рослым людям будет некомфортно. Ширина дивана тоже невелика, и сидеть сзади втроем тесновато. Багажник вместительностью 470 литров нельзя назвать огромным. Погрузочная высота не самая удобная и может доставить неудобства при пользовании багажным отсеком.

Модификации M Sport и M Sport X дополнят внутренне убранство М-накладками на порогах, специальной площадкой для левой ноги, эксклюзивными спортивными сидениями в тканевом, а также кожаном варианте, кожаным рулем, индивидуальной потолочной обивкой, декоративными планками с матовыми цветными вставками и укороченным селекторным рычагом с логотипом «М».

Модификация M Sport X дополнительно предложит в панелях дверей светодиодную подсветку.

Технические характеристики Новый кроссовер создан на переднеприводной платформе UKL с поперечным расположением двигателя и возможностью подключения заднего привода посредством опциональной муфты. На российском рынке линейка двигателя представлена одним дизельным и двумя бензиновыми моторами. Дизель xDrive20d обладает мощью в 190 л. с. и 400 Нм и оснащен восьмиступенчатой автоматической коробкой Steptronic.

Младший бензиновый двигатель является трехцилиндровым, обладает объемом в 1.5 литра, силой 140 л. с. и работает в тандеме с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод в такой модификации заявлен только передний. Старший двухлитровый силовой бензиновый агрегат наделен роботизированной коробкой и выдает мощность в 192 л. с.

Подвеска Х2 регулируется в соответствии с желанием покупателя. В комплектациях M Sport и M Sport X ставятся спортивные, более упругие пружины, и улучшенные амортизаторы, а дорожный просвет может быть сокращен на 10 мм. Это совершенствует аэродинамические показатели, но придает машине жесткости при движении по неровным поверхностям. Тест-драйв

BMW X2 — маневренный городской кроссовер. Его характеристики позволяют успешно справляться с легким бездорожьем, но основное предназначение все же спортивное и динамичное движение по улицам и магистралям. В этой стихии он проявляет себя просто отменно.

Безупречное сцепление коробки и двигателя обеспечивает моментальный «подхват» и своевременное ускорение. Управляемость автомобиля настолько четкая и послушная, что позволяет Х2 с легкостью входить в любые повороты, а сцепление с дорогой поражает даже на крутых виражах.

За такие отменные спортивные показатели, BMW Х2 пришлось пожертвовать мягкостью и плавностью подвески. Откровенно говоря, она очень жесткая и дает почувствовать любые неровности, стыки и ямы дорожного полотна. Шумоизоляция тоже не радует. Гул асфальта слышен даже в городе на небольших скоростях, а при разгоне добавляется еще и свист боковых зеркал с дополнительными шумами.

Водительское место спроектировано в целом удобно и комфортно. Немного не хватает обзорности центрального зеркала, да и само заднее стекло не обладает большими размерами, но зато боковые зеркала справляются со своей задачей хорошо. Передние стойки не слишком широкие и вид не перекрывают. Цена и комплектации BMW X2 Цена БМВ Х2 начинается от 2 010 000 р. за базовую версию со 140-сильным двигателем. Модификация с двухлитровым бензиновым мотором выйдет не меньше 2 390 000 р., а дизельный вариант и вовсе от 2 500 000 р.

BMW Х2 заполнил брешь в списке баварских кроссоверов серии Х. Получился он ярким, стильным, динамичным и очень спортивным. Несмотря на небольшие размеры, автомобиль не уступает габаритным «собратьям» ни в технических данных, ни в красоте. Обладая самым современным дизайном, притягивающим взгляды, X2 обязательно даст владельцу почувствовать себя особенным в городском потоке.