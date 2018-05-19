Глобальный ТОП-5 самых дорогих серийных внедорожников

Автоэксперты мировых автомобильных изданий составили рейтинг самых дорогих автомобилей сегмента-SUV за последние годы. Итак, пожалуй начнем от «дешевых» к дорогим.

Первый в списке дорогих «игрушек» — Bentley Bentayga . Его стоимость составляет 195000 долларов (в рублях — около 16000000). Силовой агрегат данной автомодели представлен мотором W12. Дизельная версия обойдется немного дешевле.

Следующий претендент стоит от 222700 долларов. Это — Mercedes-AMG G 65. Тут силовой агрегат — шестилитровый мотор на 630 л.с.

В средине рейтинговой таблицы разместился Range Rover SV Coupe. Ведь его стоимость стартует от 324000 долларов. Тут под капотом компрессорный мотор на 565 л.с.

Далее с ценой от 325000 долларов идет Rolls-Royce Cullinan. У этой автомодели силовой частью заведует 6,75-литровый турбомотор на 563 л.с.