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Глобальный ТОП-5 самых дорогих серийных внедорожников
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Глобальный ТОП-5 самых дорогих серийных внедорожников 

Car.ru 26 минут назад
Фото: Car.ru
Автоэксперты мировых автомобильных изданий составили рейтинг самых дорогих автомобилей сегмента-SUV за последние годы. Итак, пожалуй начнем от «дешевых» к дорогим.
Первый в списке дорогих «игрушек» — Bentley Bentayga. Его стоимость составляет 195000 долларов (в рублях — около 16000000). Силовой агрегат данной автомодели представлен мотором W12. Дизельная версия обойдется немного дешевле.
Следующий претендент стоит от 222700 долларов. Это — Mercedes-AMG G 65. Тут силовой агрегат — шестилитровый мотор на 630 л.с.
В средине рейтинговой таблицы разместился Range Rover SV Coupe. Ведь его стоимость стартует от 324000 долларов. Тут под капотом компрессорный мотор на 565 л.с.
Далее с ценой от 325000 долларов идет Rolls-Royce Cullinan. У этой автомодели силовой частью заведует 6,75-литровый турбомотор на 563 л.с.
А вот звание самой дорогостоящей автомодели в обсуждаемом рейтинге заслужили сразу две машины: Mercedes-Maybach G 650 Landaulet и Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6. Их стоимость отталкивается от 527400 и 544378 долларов соответственно.
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