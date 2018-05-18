Какой двигатель будет у обновленного Opel Corsa

Премьера трехдверного Opel Corsa состоялась в конце прошлого месяца. Однако детали по трансмиссии стали понятны только сейчас.

Внешне Opel Corsa GSi представляет собой хэтчбек со спортивным уклоном. Его отличают мощные три двери, которые усиливают своеобразный дизайн автомобиля.

В процессе презентации было мало доступных сведений о моторе автомобиля. Настало время восполнить данный пробел.

Итак, под капотом у Corsa будет двигатель с конструкцией в 4 цилиндра и мощностью в 150 лошадиных сил. При таких параметрах автомобиль способен разогнаться до 100 километров почти за 9 секунд.

Максимальной же скорость будет у автомобиля 129 миль. Для трехдверного представителя Opel это вполне приемлемый параметр.

Внутри, скорее всего, будет находиться рулевое колесо с кожаной отделкой. Точно также выполнят и рычаг переключения передач.

В Европе Corsa GSi появится к концу этого года. Насчет США перспективы пока туманны.