Opel рассказал о моторе «подогретой» Corsa GSi

После вхождения Opel в альянс Peugeot Citroen , немецкая марка в течение нескольких лет переведёт свои модели на французскую модульную платформу EMP2. Но это дела далёких дней. В прошлом месяце Opel представил динамичный хэтчбек Corsa в модификации GSi, при этом ничего не сообщив о его двигателе. Наконец-то этот пробел был устранён, но поклонников марки его характеристики вряд ли удивят.

В опубликованном пресс-релизе Opel сообщил, что под капотом у хэтчбека установлена турбированная «четвёрка» объёмом 1,4 литра мощностью 150 лошадиных сил, крутящий момент мотора достигает 220 Нм. О коде двигателя Opel ничего не сообщает, однако можно предположить, что это модернизированный до экологических стандартов Euro 6d-TEMP двигатель с индексом B14XFT, который характеризуется геометрией 74х81,3 мм и прямым впрыском топлива.

Степень сжатия у этого двигателя составляет 10 единиц, и впервые он появился три года назад на хэтчбеке Astra K. С этим мотором Corsa GSi сможет разгоняться до 100 километров в час за 8,9 секунды, а максимальная скорость компактного, но шустрого автомобиля составляет 207 километров в час. Работать этот двигатель будет с шестискоростной механической коробкой, у которой для улучшения динамических характеристик были укорочены передачи.

В городском режиме Corsa GSi с данной силовой установкой будет потреблять 7,8-7,9 литров топлива, в смешанном цикле расход топлива составит 6,2-6,3 литра на «сотню».

Однако не мотором единым: хэтчбек получил спортивную подвеску от версии OPC, благодаря которой улучшится его поведение в поворотах. Вопрос состоит лишь в плавности хода по плохим дорогам, ведь «обуваться» автомобиль будет в литые колёса 215/40 R18.

Фотографии салона марка до сих пор не опубликовала, но можно не сомневаться в том, что там установлены кожаные сидения Recaro, этим же материалом обшита кулиса, установлен спортивный руль.

В России Opel машины официально не продаёт уже несколько лет, и ничего не говорит о возможности возвращения этой марки. Да и не до российского рынка немцам сейчас: руководство PSA собирается до 2020 года вывести одного из старейших автопроизводителей мира «в плюс».

На европейский рынок «свежая» Opel Corsa GSi выйдет позже в этом году, стоимость хэтчбека пока не объявлена.

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По материалам: www.kolesa.ru