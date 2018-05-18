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В России подорожал кроссовер Nissan Murano
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В России подорожал кроссовер Nissan Murano 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
Российский офис японской компании Nissan Motor Company пересмотрел рекомендованные розничные цены на популярную модель Nissan Murano. Как отмечают эксперты аналитического издания «Автостат», все доступные в РФ комплектации кроссовера стали дороже на 51 000 — 81 000 рублей.
Наши коллеги подчёркивают, что кроссовер Nissan Murano 2018 модельного года теперь доступен в России по минимальной цене от 2 550 000 рублей (3,5 л., 249 л.с.). За эти деньги предлагается автомобиль в самой доступной комплектации Mid. В свою очередь, за машину в самой богатой и дорогой версии Top дилеры просят не менее 3 020 000 рублей.
В сообщение отечественного аналитического агентства отмечается, что указаны рекомендованные розничные цены без учета специальных предложений, акций и дополнительных опций. Также отмечается, что удорожание коснулось всех комплектаций модели Nissan Murano 2018 года производства, кроме вариации Top с гибридным двигателем.
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