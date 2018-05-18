У кросс-хэтча Geely GS появилась новая версия

Китайская компания распространила изображения полностью электрического варианта своей «пятидверки».

Не так давно в Поднебесной стартовали продажи обновленного кросс-хэтчбека Geely GS — эта модель доступна с бензиновыми «турбочетверкой» 1.4 (133 л.с.) и «атмосферником» 1.8 (те же 133 л.с.), моторы сочетаются с шестиступенчатыми «механикой» или преселективным «роботом». А летом компанию стандартному хэтчу составит полностью электрическая версия — такой автомобиль назвали GSe 400.

Внешне от бензиновой модели «зелёный» псевдокроссовер отличается бамперами, вместо радиаторной решетки у электрокара — заглушка. В салоне — другая «приборка», в остальном интерьер такой же, как у обычного хэтча.

По предварительным данным, силовая установка Geely GSe досталась от нового электроседана Geely Emgrand EV450 (дореформенную обычную «четырехдверку» в РФ продают как Emgrand 7): 163-сильный электромотор и батарея ёмкостью 52 кВт*ч. Как и у седана, заявленный запас хода GSe на одной зарядке — 400 километров (по циклу NEDC). Полностью «заправить» электрохэтч от бытовой сети можно будет за 9 часов, от специального устройства быстрой зарядки (до 80%) — всего за полчаса.

Кстати, если на Emgrand EV450 не превышать 60 км/ч, то «четырехдверка» сможет проехать 450 километров. Однако, судя по индексу 400, кросс-хэтч такой возможности лишён.

Цена Geely GSe пока не объявлена. «Пятидверка» с бензиновым мотором в Китае стоит от 77 800 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 755 000 рублей по актуальному курсу.

В России электрокары Geely не продают и не планируют, а вот стандартный псевдокросс Emgrand GS у нас должен появиться уже в этом году. Ожидается, что производство модели для российского рынка наладят в Беларуси на заводе «Белджи», который сегодня также выпускает кроссовер Atlas, предназначенный для РФ.

По материалам: www.kolesa.ru