Госдеп на прогулке: тест-драйв Cadillac CT6 3,6 V6 (335 л.с.) AWD AT8

5 метров американской стали, внушающей уважение

— Житья нет от этих американцев. Понаехали со своим госдепом! — старушка, видавшая еще императора Александра III (во младенчестве), презрительно сплюнула в сторону огромного черного седана и заковыляла по своим делам. И не видела, как я, корчась в приступе беззвучного смеха и пытаясь не пролить на себя кофе, сполз по стене.

Уверен, что бабушка понятия не имеет о корпоративной сущности концерна General Motors в целом и марки Cadillac в частности, но политическая подкованность восхищает. Лично я не удивлюсь, если Майкл Помпео или Хизер Науэрт ездят по рабочим делам на CT6. А может и у Никки Хейли такой есть…

Впрочем, это забавное происшествие с негативным оттенком было единственным за весь день. Водители на дороге удивленно смотрят на черный кузов Cadillac CT6 , прохожие останавливаются, а на парковку торгового центра даже охрана приехала посмотреть на новинку. Честно говоря, я не припомню, когда последний раз представительский седан вызывал такой интерес. Они же все скучные и практически одинаковые.

Надо же, американцы начали эксперименты с плавными линиями

Другое дело Cadillac CT6. Прежние модели рисовали исключительно по линейке. А у этого появились скругления, хитрые прорези на бампере, сложные (но интересные) фары. Но все равно за этим легким флером современного дизайна видна американская нарочитая брутальность. CT6, как американская внешняя политика — грубо, но эффектно.

И, разумеется, CT6 большой. Хотя, нет. Он огромный. В длину 5184 мм, а в ширину 1880 мм. Признаться, я видел ядерные полигоны меньшего размера, чем капот CT6. Под гигантским листом металла скрывается V6 на 335 лошадиных сил. А в салоне сплошная роскошь: кожа, замша, электронные приборы, сиденья с массажем, проекционный дисплей и зеркало заднего вида, соединенное с камерой заднего вида. Машина, достойная президента. Или госсекретаря.

Но тут надо упомянуть, что Cadillac вовсе не позиционирует CT6 на уровне S-Class и BMW 7-series. Его сместили поближе к E-Class и «пятерке». Но при этом Cadillac отделан так, что выглядит своим в представительском сегменте. Всего две вещи напрягают в салоне: люк, который съедает часть высоты и большие зазоры на кнопках. В остальном, сложно придраться. Ну, хорошо. Доводчиков дверей нет. Даже опционально. В США они запрещены, так что терпите. Но вообще CT6 собран так, словно и не в Америке сделан.

Высокие задние фонари и двигатель V6 3,6 — это почти сексуально

Дело в том, что в Германии автомобили собирают с точностью до долей миллиметра. Но в США другая система измерений и поэтому точность сборки измеряется в милях. Так что в зазоры между деталями салона мог пролезть опоссум. Но в CT6 детали подогнаны так аккуратно и точно, что немцы должны бы начать беспокоиться.

Или вот еще один фактор — эргономика. Немцы на этом деле много чего съели. Но и в Cadillac об эргономике подумали. Чтобы вы не ломали руки, они перенесли управление настройками кресел на двери. Сенсорный дисплей расположен так, что не даст бликов, даже если прямо над лобовым взорвется звезда, а интерфейс системы CUE прост и понятен. Даже Дональд Трамп разберется.

Лично мне не очень привычны сенсорные кнопки, а включение аварийки я вообще полчаса искал — не мог же я предположить, что кнопка тоже сенсорная. С сенсорным управлением громкостью я так и не подружился. Впрочем, как и с тачпадом на центральном тоннеле. По-моему, он просто бесполезен. Но он есть. Как есть и несметное количество динамиков системы Bose Panaray, беспроводная связь с телефоном, возможность смотреть на происходящее сзади через камеру, цифровая приборная панель с разными режимами, система контроля движения в полосе (можно руки с руля убрать и машина сама будет держаться между линиями разметки). Есть самопарковщик, предупреждение о столкновении, проектор на лобовое стекло, мониторы в спинках передних сидений, кресла с вентиляцией и массажем. А при желании заднее сиденье на двоих можно заказать.

Салон Cadillac CT6 настолько качественный, что немцы должны бы уже напрячься

И, что самое интересное, все очень гармонично продумано. Нет такого, чтобы кожа соседствовала с дешевым пластиком, как в BMW. В Cadillac ощущаешь себя, как в номере дорогого и престижного отеля. От американцев можно было бы ожидать роскошный кич, но над интерьером явно поработал кто-то, у кого есть вкус как минимум в зачаточном состоянии. Они выдержали почти идеальный баланс между роскошью и вульгарностью. В итоге Cadillac будет вполне уместно смотреться не только на лужайке у какого-нибудь рэпера, но и на дорожке Виндзорского замка.

А на ходу все еще лучше. Если CTS не всякому подходил из-за жесткой подвески, то CT6 приятно радует комфортным ходом. Он не подпрыгивает на каждой кочке, но и не ощущается, как палуба в 9-ти бальный шторм. Все потому, что магнитореалогические амортизаторы постоянно контролируются электроникой и напрягаются в зависимости от ситуации. Пока вы едете в режиме «босс» вам комфортно и уютно. Но если начнете носиться, словно обезумевший рокер, то амортизаторы зажмутся и вся машина перестроится на управляемость. Да-да, и система распознает ваше желание эффектно разбиться и перенастроит коробку, двигатель и амортизаторы на максимальную управляемость.

Мониторы, шторки, люк, электроприводы — и все это обернуто в шикарную кожу и слегка приправлено металлом и деревом.

Держать дорогу Cadillac будет еще и за счет полного привода и задней подруливающей подвески. Правда, полный привод вы вообще никак не можете контролировать. Никаких кнопок, блокировок и т.д. Электроника будет сама решать куда послать больше крутящего момента, чтобы побороть физику и удержать машину. Задняя подвеска также активно участвует в процессе управления. А еще она здорово помогает на парковке. Мне показалось, что для разворота этому пятиметровому монстру требуется меньше места, чем Skoda Fabia моей жены.

А еще Cadillac очень тихий. Вы заставляете мотор разгонять вас с места до 100 км/ч за 6,6 сек. И вы слышите, как под капотом ворочается зверь. Но вот что происходит за окном? Это тот случай, когда просто необходимо держать музыку включенной, поскольку иначе вы подумаете, что оглохли. И управлять им просто приятно. руль чуткий, реакции предсказуемые и все происходит плавно, без запаздываний, но и без лишней резкости. Не пристало машине босса носиться в заносах (хотя и это Cadillac умеет).

Выглядит по-царски и едет по-президентски. Cadillac вступил в 21-й век Мне нравятся Cadillac. С тех пор, как они выпустили граненый CTS и прикончили дурацкий SRX, им особо и предъявить нечего. До сих пор у них не было альтернативы представительским немцам, но теперь есть CT6. И он действительно отличный. Понятный, достаточно роскошный, в меру быстрый и комфортный. Люди постоянно жалуются на BMW и Mercedes за низкую надежность. Так вот же отличный вариант. На немцев никто не обращает внимание, а CT6 притягивает взгляды. И я не очень понимаю, почему в салонах нет очереди. Ведь базовая версия Luxury стоит 3 990 000 рублей, а самый роскошный вариант Platinum от 5 190 000. Попробуйте купить за эти деньги столь же хорошо оснащенный «бумер» седьмой серии…

Честно сказать, я не поклонник таких машин. Возможно, возраст еще не тот. Или статус. Или все сразу. А может просто нет денег на такую роскошную машину. Но лично я снова скажу Cadillac свое «да». Этот CT6 мне понравился. Хоть мы с ним и находимся в разных концах табеля о рангах.

Фото: Ирина Шмурова

Автомобиль предоставлен компанией «VIP Авто Центр», официальным дилером Cadillac в Самаре

Технические характеристики Cadillac CT6 3,6 V6 AT AWD Цена (руб.)

от 3 990 000 Двигатель

бензиновый, V6, DOHC, с изменяемыми фазами газораспределения VVT и системой деактивации цилиндров

Мощность

335 л.с.

Крутящий момент

386 Нм Привод

полный, с дифференциалом открытого типа

Коробка передач

Автоматическая восьмиступенчатая

Передняя подвеска

Многорычажная, с валом поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Независимая, пятирычажная

Разгон 0-100 км/ч 6,6 сек Мах. Скорость

Расход г/з/с 13,4/7,5/9,8