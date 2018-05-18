В Уфе судебные приставы за долги арестовали Audi

Житель Уфы едва не лишился машины премиум-класса. Автовладелец задолжал по транспортному налогу 52 тысячи рублей, на предупреждения судебных приставов не реагировал.

Мужчина, как оказалось, не бедствовал: в собственности у должника была Audi А8 L. За ним-то в один прекрасный день и пришли судебные приставы. На машину наложили запрет на регистрационные действия.

— Владелец автомобиля был вынужден забрать личные вещи из салона, отдать ключи и документы. Уже на следующий день мужчина полностью погасил свой долг, — рассказали в пресс-службе УФССП по РБ.