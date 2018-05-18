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В Уфе судебные приставы за долги арестовали Audi
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В Уфе судебные приставы за долги арестовали Audi 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Житель Уфы едва не лишился машины премиум-класса. Автовладелец задолжал по транспортному налогу 52 тысячи рублей, на предупреждения судебных приставов не реагировал.
Мужчина, как оказалось, не бедствовал: в собственности у должника была Audi А8 L. За ним-то в один прекрасный день и пришли судебные приставы. На машину наложили запрет на регистрационные действия.
— Владелец автомобиля был вынужден забрать личные вещи из салона, отдать ключи и документы. Уже на следующий день мужчина полностью погасил свой долг, — рассказали в пресс-службе УФССП по РБ.
Деньги направили в налоговую службу, а машину вернули владельцу.
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