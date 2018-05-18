Экран больше, чем у Tesla: Roewe показала салон кроссовера Marvel X

Электрический «паркетник» принадлежащей китайскому концерну SAIC марки получил мультимедиа-систему с огромным сенсорным экраном.

Внешний облик нового кроссовера Roewe рассекретили еще в прошлом году — тогда фото модели появились в базе министерства промышленности Китая. У машины на тех снимках был шильдик Marvel X. Предполагалось, что название товарного автомобиля изменят, так как вряд ли издающая комиксы компания Marvel обрадуется «совпадению». Но имя оставили, о реакции издателя комиксов данных нет. Предсерийную версию электрокросса показали на Пекинском автосалоне в апреле этого года. У представленного на выставке SUV стекла были затонированы, а двери заперты. Теперь же производитель распространил официальные фото интерьера.

Кресла и передняя панель Roewe Marvel X обиты бежевой кожей, по центру установлен огромный сенсорный экран мультимедийной системы в стиле моделей Volvo Tesla . Диагональ тачскрина — 19,4 дюйма. Кстати, это больше, чем у Теслы (17” в Model S и Model X). Также Marvel X получил виртуальную приборку.

Дизайн Марвела выполнен по мотивам прошлогоднего концепта Roewe Vision-E. По предварительным данным, новый «паркетник» построен на базе кроссовера Roewe RX5. Длина Marvel X равна 4 678 мм, что на а 133 мм больше, чем у «эр-икс-пятого», ширина составляет 1 919 мм (+64 мм), высота — 1 616 мм (-103 мм), колесная база — 2 800 мм (+100 мм). Коэффициент аэродинамического сопротивления нового SUV — 0,29.

О «начинке» новой модели в Roewe пока умолчали, в компании лишь заявили, что запас хода электрокроссовера составит примерно 500 км, а с места до «сотни» он будет разгоняться за 4 секунды. Заказы на Marvel X в Китае начнут принимать уже в июне, вероятно, тогда же станут известны все характеристики. Пока же все данные неофициальные.

Так, по информации «поднебесных» СМИ, кроссовер оснащен двумя электродвигателями: 116-сильный приводит в движение передние колеса, 71-сильный — задние. Для модели можно будет заказать беспроводную зарядку: батарея начнет «заправляться», как только машина окажется на специальной площадке. Кроме того, в список оборудования Marvel X войдут адаптивный круиз-контроль и автопарковщик.

Напомним, ранее Roewe вывела на домашний рынок рамный внедорожник RX8.

По материалам: www.kolesa.ru