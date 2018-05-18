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Кроссовер Roewe Marvel X получил разгон до сони за четыре секунды
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Кроссовер Roewe Marvel X получил разгон до сони за четыре секунды 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Roewe Marvel X необычный кроссовер, который не имеет никакого отношения к одноимённой компании по созданию нереально фантастических комиксов.
Но несмотря на то, что эта компания совсем никак не относится к мультикам, они потрудились на славу и создала необычный кроссовер, который привлёк внимание миллионов. SAIC китайская компания, которая занимается производством электро автомобилей намерена при помощи этой модели заявить о себе на рынке дорогостоящих машин и закрепиться там на долгое время. Модель готова посоревноваться за первенство с ведущими марками, такими как Audi или Lamborghini. Всего лишь 4 секунды необходимо китайскому автомобилю для того, чтобы разогнаться до скорости 100 км/ ч. Более 300 лошадиных сил приводят в движение авто. Именно этим и намерен китайский автопроизводитель взять потребителя и привлечь к себе внимание.
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