Кроссовер Roewe Marvel X получил разгон до сони за четыре секунды

Roewe Marvel X необычный кроссовер, который не имеет никакого отношения к одноимённой компании по созданию нереально фантастических комиксов. Но несмотря на то, что эта компания совсем никак не относится к мультикам, они потрудились на славу и создала необычный кроссовер, который привлёк внимание миллионов. SAIC китайская компания, которая занимается производством электро автомобилей намерена при помощи этой модели заявить о себе на рынке дорогостоящих машин и закрепиться там на долгое время. Модель готова посоревноваться за первенство с ведущими марками, такими как Audi или Lamborghini . Всего лишь 4 секунды необходимо китайскому автомобилю для того, чтобы разогнаться до скорости 100 км/ ч. Более 300 лошадиных сил приводят в движение авто. Именно этим и намерен китайский автопроизводитель взять потребителя и привлечь к себе внимание.