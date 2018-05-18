Мотоцикл о трех колесах Yamaha Niken обзавелся ценой

Японская Yamaha Motor огласила европейские цены на свою новинку — трехколесный мотоцикл Yamaha Niken 2018 модельного года.

Так, в Великобритании аппарат будет предлагаться за 13 500 фунтов стерлингов (порядка 1 130 000 рублей). Это на целых 5 000 фунтов больше, чем просят за Yamaha MT-09 — мотоцикл, мотор с которого используется на Niken.

Заказы на аппарат тоже уже принимаются.

Эксперты европейского моторынка уже раскритиковали ценовую политику «Ямахи» в отношении новинки — они считают, что именно цена способна отпугнуть многих потенциальных покупателей этого необычного аппарата, мощность мотора которого — всего 115 сил, при весе в 263 кг. С другой стороны, по соотношению мощности и веса этот аппарат превосходит другие аналогичные трехколесники (которых не так уж и много) на рынке.

Niken помогает уверенно срезать повороты и выделяется крутым футуристичным дизайном. 847-кубовый 3-цилиндровый мотор. Уверенное сцепление с дорогой, повышенная устойчивость, угол наклона 45 градусов, руль Ackermann, двойная перевернутая вилка, полностью настраиваемая задняя подвеска, круиз-контроль, гибридная рама из алюминия и стали.

Ход передней подвески — 110 мм, задней — 125 мм. Передние колеса — 15-го радиуса, заднее — 17. Длина — 2 150 мм. Ширина — 885 мм. Высота — 1 250 мм. Высота сиденья — 820 мм. Колесная база — 1 510 мм. Дорожный просвет — 150 мм. Бак — 18 литров.

В России аппарат тоже будет представлен. Информация о нем уже есть на официальном сайте. Но данных о дате начала продаж, как и о ценах, пока нет.