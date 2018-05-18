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Мотоцикл о трех колесах Yamaha Niken обзавелся ценой
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Мотоцикл о трех колесах Yamaha Niken обзавелся ценой 

Motonews.ru 1 час назад
Фото: Motonews.ru
Японская Yamaha Motor огласила европейские цены на свою новинку — трехколесный мотоцикл Yamaha Niken 2018 модельного года.
Так, в Великобритании аппарат будет предлагаться за 13 500 фунтов стерлингов (порядка 1 130 000 рублей). Это на целых 5 000 фунтов больше, чем просят за Yamaha MT-09 — мотоцикл, мотор с которого используется на Niken.
Заказы на аппарат тоже уже принимаются.
Эксперты европейского моторынка уже раскритиковали ценовую политику «Ямахи» в отношении новинки — они считают, что именно цена способна отпугнуть многих потенциальных покупателей этого необычного аппарата, мощность мотора которого — всего 115 сил, при весе в 263 кг. С другой стороны, по соотношению мощности и веса этот аппарат превосходит другие аналогичные трехколесники (которых не так уж и много) на рынке.
Niken помогает уверенно срезать повороты и выделяется крутым футуристичным дизайном. 847-кубовый 3-цилиндровый мотор. Уверенное сцепление с дорогой, повышенная устойчивость, угол наклона 45 градусов, руль Ackermann, двойная перевернутая вилка, полностью настраиваемая задняя подвеска, круиз-контроль, гибридная рама из алюминия и стали.
Ход передней подвески — 110 мм, задней — 125 мм. Передние колеса — 15-го радиуса, заднее — 17. Длина — 2 150 мм. Ширина — 885 мм. Высота — 1 250 мм. Высота сиденья — 820 мм. Колесная база — 1 510 мм. Дорожный просвет — 150 мм. Бак — 18 литров.
В России аппарат тоже будет представлен. Информация о нем уже есть на официальном сайте. Но данных о дате начала продаж, как и о ценах, пока нет.
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