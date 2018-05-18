Ещё
«Мерседес» начал выпуск новых «Геликов». Но не отказался от сборки старых
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мерседес» начал выпуск новых «Геликов». Но не отказался от сборки старых 

Motor.ru 54 минуты назад
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz приступила к производству внедорожника G-Class нового поколения. Автомобили по-прежнему собирают в австрийском Граце на предприятии Magna Steyr, где все еще делают и предыдущую модель серии W 461.
Премьера нового «Гелика» состоялась в январе текущего года. Внедорожник остался рамным, однако получил алюминиевые элементы кузова и независимую подвеску спереди. Автомобиль стал легче на 170 килограммов, но его масса все равно достигает 2,4 тонны.
На данный момент внедорожник предлагается в модификации G 500, которая оснащается 422-сильным восьмицилиндровым твин-турбо мотором объемом четыре литра и девятиступенчатой автоматической коробкой передач.
«Гелики» предыдущего поколения, которые продолжают выпускать, уже не могут использоваться в гражданских целях. Автомобили предназначены для военных и работы в условиях, где нужно выезжать на дороги общего пользования. Для личного пользования их можно купить только в тех странах, где не вступили в силу нормы «Евро-5» (например, Ближний Восток). По-прежнему собирают пятидверный вариант, трехосную машину и шасси с кабиной.
Также доступен «заряженный» вариант Mercedes-AMG G 63 с 585-сильным двигателем. С ним внедорожник может набирать первую «сотню» за 4,5 секунды — на 0,9 секунды быстрее предшественника. Такой «Гелик» может ускоряться до 240 километров в час (при заказе пакета AMG Driver‘s package).
В России квота «Геликов» на ближайший год уже раскуплена. Базовый вариант стоит от 8,9 миллиона рублей, а топовый — от 12,4 миллиона рублей.
Motor.ru: последние новости
Зачем производят Land Cruiser 70? Через три года в Европе запретят машины без электронных систем безопасности Для тестирования машин Ford построил «Фабрику погоды»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту157
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту623
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто37
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян65
Для «Кортежа» разработали «очень красивый» мотоцикл
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
00:50
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту
Автоновости
00:33
Крымский мост «открыл» кот
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение