«Мерседес» начал выпуск новых «Геликов». Но не отказался от сборки старых

Компания Mercedes-Benz приступила к производству внедорожника G-Class нового поколения. Автомобили по-прежнему собирают в австрийском Граце на предприятии Magna Steyr, где все еще делают и предыдущую модель серии W 461.

Премьера нового «Гелика» состоялась в январе текущего года. Внедорожник остался рамным, однако получил алюминиевые элементы кузова и независимую подвеску спереди. Автомобиль стал легче на 170 килограммов, но его масса все равно достигает 2,4 тонны.

На данный момент внедорожник предлагается в модификации G 500, которая оснащается 422-сильным восьмицилиндровым твин-турбо мотором объемом четыре литра и девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

«Гелики» предыдущего поколения, которые продолжают выпускать, уже не могут использоваться в гражданских целях. Автомобили предназначены для военных и работы в условиях, где нужно выезжать на дороги общего пользования. Для личного пользования их можно купить только в тех странах, где не вступили в силу нормы «Евро-5» (например, Ближний Восток). По-прежнему собирают пятидверный вариант, трехосную машину и шасси с кабиной.

Также доступен «заряженный» вариант Mercedes-AMG G 63 с 585-сильным двигателем. С ним внедорожник может набирать первую «сотню» за 4,5 секунды — на 0,9 секунды быстрее предшественника. Такой «Гелик» может ускоряться до 240 километров в час (при заказе пакета AMG Driver‘s package).

В России квота «Геликов» на ближайший год уже раскуплена. Базовый вариант стоит от 8,9 миллиона рублей, а топовый — от 12,4 миллиона рублей.