Стартовала сборка нового Mercedes-Benz G-Class

Внедорожник новой генерации, сохранивший индекс W463 начали производить в Австрии. Напомним, публичная премьера нового Mercedes-Benz G-Class состоялась в январе текущего года в рамках Детройтского автосалона. Сейчас же дан старт сборке модели на фабрике Magna Steyr в австрийском Граце. Кстати, «Гелик» выпускается здесь с 1979 года.

Модель сменила поколение, но сохранила узнаваемую «коробкообразную» внешность, правда, увеличилась в размерах — внедорожник прибавил в длине 53 мм — до 4 715 мм и в ширине 121 мм — до 1 881 мм. Масса уменьшена на 170 кг.

Двигатель пока анонсирован один — битурбированная четырехлитровая «восьмерка» M178 в различных вариантах форсировки, в зависимости от версии. Семискоростную автоматическую коробку передач заменила девятискоростная — 9G-Tronic.

Салон G-Class, оформленный в стилистике последних S-Class и E-Class стал просторнее. В топовых исполнениях G-Class получает уже традиционную для Mercedes-Benz панель с двумя дисплеями диагональю 12,3 дюйма — одна выполняет роль «приборки», а вторая для информационно-развлекательной системы.