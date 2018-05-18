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Audi RS6 появился в новом варианте
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Audi RS6 появился в новом варианте 

Car.ru 51 минуту назад
Фото: Car.ru
Преображению Audi RS6 способствовали усилия специалистов из тюнингового ателье.
За задачу переделать Audi RS6 взялись мастера от компании ABT Sportsline. Теперь модифицированный автомобиль получил обозначение Avant Performance Nogaro Edition.
Всего для потенциальных покупателей будет сделано 150 единиц от обновленного Audi. Прежде всего, обращает на себя внимание двигатель.
Специалисты из ABT Sportsline вышли с предложением поставить под капот мотор в 4 литра с мощностью в 695 лошадиных сил. Такой вариант позволит разогнать автомобиль до ста километров за 3,7 секунд.
Также можно выбрать и другую версию начинки. Она будет меньше по мощности, но получит способность развивать внушительную скорость в 250 километров.
В пересчете на американскую валюту обработанный Audi RS6 обойдется примерно в 154 400 долларов. Дальше стоимость будет зависеть от предпочтений будущего владельца машины.
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