Volkswagen планирует купить батареи для автомобилей на 48 миллиардов долларов

Немецкая корпорация Volkswagen Group заключила контракт на закупку аккумуляторов для будущего электрического автомобиля на сумму в 40 миллиардов евро (эквивалентно 48 миллиардов долларов).

Несмотря на то, что Tesla лидирует в гонке за развитием электрических технологий, гиганты, такие как VW Group и Daimler , имеют внушительную прибыль благодаря масштабному производству. Фактически, Volkswagen использует по максимуму свои возможности и выпускает за четыре дня больше автомобилей, нежели американский конкурент за год. Отмечается, к 2025 году немецкая компания планирует продавать до 3 миллионов электромобилей.

«К 2020 году мы предложим нашим клиентам более 25 новых электрических моделей и более 20 плагин-гибридных модификаций», — сказал недавно исполнительный директор Volkswagen Герберт Диес. «Всего через несколько лет, мы стремимся поставить на дорогу самый большой в мире парк электромобилей».