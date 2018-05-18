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Volkswagen планирует купить батареи для автомобилей на 48 миллиардов долларов
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Volkswagen планирует купить батареи для автомобилей на 48 миллиардов долларов 

Auto.Today 47 минут назад
Фото: Auto.Today
Немецкая корпорация Volkswagen Group заключила контракт на закупку аккумуляторов для будущего электрического автомобиля на сумму в 40 миллиардов евро (эквивалентно 48 миллиардов долларов).
Несмотря на то, что Tesla лидирует в гонке за развитием электрических технологий, гиганты, такие как VW Group и Daimler, имеют внушительную прибыль благодаря масштабному производству. Фактически, Volkswagen использует по максимуму свои возможности и выпускает за четыре дня больше автомобилей, нежели американский конкурент за год. Отмечается, к 2025 году немецкая компания планирует продавать до 3 миллионов электромобилей.
«К 2020 году мы предложим нашим клиентам более 25 новых электрических моделей и более 20 плагин-гибридных модификаций», — сказал недавно исполнительный директор Volkswagen Герберт Диес. «Всего через несколько лет, мы стремимся поставить на дорогу самый большой в мире парк электромобилей».
Первой моделью с нулевым уровнем выбросов VW Group станет внедорожник Audi e-tron, который выйдет на производственные линии уже в августе. За ним последует Porsche Mission E и Volkswagen I. D.
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