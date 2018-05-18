Shelby возобновит производство «заряженных» Mustang 50-летней давности

Компания Shelby American объявила о возобновлении производства модели Shelby GT500 Super Snake образца 1967 года. Всего планируется выпустить десять машин в кузове «фастбэк» с оригинальными «фордовскими» VIN-номерами. Цена каждого автомобиля составит минимум 249 995 долларов (15,5 миллиона рублей).

В основе всех Shelby GT500 Super Snake будут лежать оригинальные «Мустанги». Машины оснастят V-образными «восьмерками» мощностью более 550 лошадиных сил и четырехступенчатой механической коробкой передач. На выбор будут доступны агрегаты с алюминиевым или чугунным блоком цилиндров.

Как и оригинальные GT500 Super Snake новые машины получат дисковые тормоза и тройные гоночные полосы, проходящие через весь кузов.

«Перезапущенные» масл-кары будут включены в реестр Shelby, как продолжение основной линейки. Помимо этого, каждый автомобиль получил особую табличку с автографами Кэролла Шелби и Дона Маккейна.

Машины под названием Super Snake появились в рамках проекта по тестированию покрышек Goodyear в 1967 году. Главный инженер Shelby Фред Гуделл модифицировал обычный «Мустанг», установив на него облегченный гоночный двигатель мощностью 520 лошадиных сил. Также масл-кары получили передние дисковые тормоза, дифференциал в задней оси, задние реактивные тяги и особые покрышки Goodyear Thunderbolt.