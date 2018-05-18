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Новый Duster стал развозным фургоном
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Новый Duster стал развозным фургоном 

Карельские вести 58 минут назад
Фото: Карельские вести
Линейка бюджетной марки Dacia получила коммерческую модификацию кроссовера.
Напомним, у Dacia в портфолио есть фургон — Dokker, который продается и на российском рынке, правда, под брендом Renault. Вероятно, на некоторых рынках предприниматели нуждаются в полноприводных развозных фургонах. Румынская марка представил в Австрии модель Dacia Duster Fiskal. Отметим, что у предыдущего поколения внедорожника была аналогичная модель.
Версия Fiskal отличается от обычного Duster стальной сеточной перегородкой за передними креслами, крепления которой заменили потолочные ручки. Задний ряд сидений демонтирован, а освободившаяся область объединена с багажником в грузовой отсек с ровным полом длиной 1 640 мм. Груз можно прикрепить с помощью четырех петель на полу.
Вместо задних стекол установлены «заглушки», но для унификации с обычным Дастером используются стандартные панели салона, а еще там остались ручки задних дверей и крепления для багажной полки.
Состав силовой гаммы Dacia Duster Fiskal идентичен стандартной версии модели. Правда, стоимость фургона на 1 730 евро дороже, поскольку переделку автомобилей выполняют не на конвейере, а еще необходимо получить сертификат TÜV и другие документы.
Ценник Duster в Австрии стартует с 11 990 евро, но полноприводный автомобиль обойдется минимум в 17 990 евро (приблизительно 879 000 и 1 318 000 рублей по текущему курсу, соответственно). Правда, налоговая ставка на фургон меньше, чем на кроссовер, так что, более высокий ценник должен окупиться в процессе эксплуатации.
Напомним, Dacia Duster новой генерации была представлена в рамках Франкфуртского автосалона прошлого года.
По материалам: www.kolesa.ru
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