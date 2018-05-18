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Renault Duster превратили в грузовой фургон
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Renault Duster превратили в грузовой фургон 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Румынский производитель Dacia представил грузовую версию кроссовера Duster второго поколения. Новинка, лишенная второго ряда сидений, предназначена для обслуживания задач малого бизнеса. Вместе с грузовым Sandero Fiskal и Logan MCV Fiskal, такой Duster продается на австрийском рынке.
После модификации салона длина багажного отсека Dacia Duster составляет 1,64 метра. Он оборудован стальной перегородкой и четырьмя точками крепления для фиксации груза. Вместо задних боковых стекол установлены глухие панели с тканевой отделкой.
Объем багажного отделения грузового кроссовера идентичен обычному «Дастеру» со сложенным вторым рядом сидений: для переднеприводных машин он составляет 1636 литров, для полноприводных — 1604 литра.
Австрийский офис Dacia просит за переделку любой версии кроссовера в грузовую 1730 евро (127 тысяч рублей).
Ранее Ford представил грузовую модификацию хэтчбека Fiesta под названием Sport Van. В отличие от стандартной машины в ней нет заднего дивана — его место занимает багажный отсек, способный вмесить груз длиной до 1,3 метра.
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