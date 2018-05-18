Renault Duster превратили в грузовой фургон

Румынский производитель Dacia представил грузовую версию кроссовера Duster второго поколения. Новинка, лишенная второго ряда сидений, предназначена для обслуживания задач малого бизнеса. Вместе с грузовым Sandero Fiskal и Logan MCV Fiskal, такой Duster продается на австрийском рынке.

После модификации салона длина багажного отсека Dacia Duster составляет 1,64 метра. Он оборудован стальной перегородкой и четырьмя точками крепления для фиксации груза. Вместо задних боковых стекол установлены глухие панели с тканевой отделкой.

Объем багажного отделения грузового кроссовера идентичен обычному «Дастеру» со сложенным вторым рядом сидений: для переднеприводных машин он составляет 1636 литров, для полноприводных — 1604 литра.

Австрийский офис Dacia просит за переделку любой версии кроссовера в грузовую 1730 евро (127 тысяч рублей).