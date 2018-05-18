Ещё
Автомобиль Mercedes-Benz V-Class получил новые обновления
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автомобиль Mercedes-Benz V-Class получил новые обновления 

VanLife 35 минут назад
Фото: VanLife
Специалисты компании Mercedes-Benz постоянно работают над усовершенствованием микроавтобуса V-Class для того, чтобы сохранить интерес автолюбителей к данной модели. Немецкий концерн в очередной раз подготовил ряд обновлений для своего премиального автомобиля. Новая версия под названием V-Class Night Edition получила некоторые усовершенствования от подразделения AMG. Кардинальных изменений под капотом не произошло — мощность поступает от уже знакомого 2.1-литрового турбодизельного агрегата, выдающего 190 л. с., с крутящим моментом 440 Н•м. При этом средний расход топлива составляет от 6,8 до 7,5 литров на 100 км. Модернизация экстерьера включает в себя: новые нижние панели AMG передней и задней частей кузова, новую решётку радиатора, чёрные 19-дюймовые алюминиевые диски AMG с семью спицами, эмблемы «Edition» на передних крыльях и тонированные задние стёкла. Интерьер микроавтобуса V-Class выполнен из кожи наппа, приборная панель получила улучшенное кожаное оформление, появились специальные коврики и чёрная облицовка крыши. В стандартное оборудование входит парковочный пакет с 360-градусной камерой. Новая модель уже доступна для заказа в Германии. Приблизительная цена составляет €55 260 (на сегодняшний день 4 033 980 руб.). Первые поставки начнутся в июне этого года.
Вам также будет интересно узнать:
Автомобиль Mercedes-Benz V-Class получил новые обновления
Тюниговая компания Brabus представила обновления для пикапа Mercedes-Benz X-Class
В компании Mercedes-Benz раскрыли подробности о новом электрофургоне Sprinter
VanLife: последние новости
Группа компаний АИС осуществила поставку 215 автомобилей Citroёn ПАО «Укрпочта» Тюниговая компания Brabus представила обновления для пикапа Mercedes-Benz X-Class Фургон Lada Largus в шестой раз признали «Автомобилем года в России»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту144
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту622
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто37
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен176
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту176
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
00:50
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту
Автоновости
00:33
Крымский мост «открыл» кот
Автоновости
04:17
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
Бортжурнал
01:52
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение