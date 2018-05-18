Автомобиль Mercedes-Benz V-Class получил новые обновления 

Специалисты компании Mercedes-Benz постоянно работают над усовершенствованием микроавтобуса V-Class для того, чтобы сохранить интерес автолюбителей к данной модели. Немецкий концерн в очередной раз подготовил ряд обновлений для своего премиального автомобиля. Новая версия под названием V-Class Night Edition получила некоторые усовершенствования от подразделения AMG. Кардинальных изменений под капотом не произошло — мощность поступает от уже знакомого 2.1-литрового турбодизельного агрегата, выдающего 190 л. с., с крутящим моментом 440 Н•м. При этом средний расход топлива составляет от 6,8 до 7,5 литров на 100 км. Модернизация экстерьера включает в себя: новые нижние панели AMG передней и задней частей кузова, новую решётку радиатора, чёрные 19-дюймовые алюминиевые диски AMG с семью спицами, эмблемы «Edition» на передних крыльях и тонированные задние стёкла. Интерьер микроавтобуса V-Class выполнен из кожи наппа, приборная панель получила улучшенное кожаное оформление, появились специальные коврики и чёрная облицовка крыши. В стандартное оборудование входит парковочный пакет с 360-градусной камерой. Новая модель уже доступна для заказа в Германии. Приблизительная цена составляет €55 260 (на сегодняшний день 4 033 980 руб.). Первые поставки начнутся в июне этого года.
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