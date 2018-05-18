Ещё
Ford показал собственный погодный полигон
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ford показал собственный погодный полигон 

Car.ru 18 мая 2018
Фото: Motor.ru
Видео о погодном полигоне Ford помещено в сети.
Перед тем, как выйти на трассу, современные автомобили проверяются в различных ситуациях, включая дорожные условия и капризы погоды. Ford не отстал от нынешних реалий и представил свой современный полигон в Германии.
Его смело можно назвать погодной фабрикой. С помощью аэродинамической трубы моделируются сильный снег и температурный ряд от — 40 до + 55 по Цельсию.
Кроме того, доступен режим влажности в 95%. Согласитесь, для испытаний автомобиля можно «настроить» любые климатические условия.
Помимо влияния погоды, можно проверить поведение автомобиля на больших высотах. На полигоне воссоздается имитация уровня в 5200 метров, что соответствует одной из вершин Эвереста.
В центре одновременно могут тестироваться до 10 автомобилей. В зависимости от поставленной задачи для них воссоздаются климатические условия всех уголков нашей планеты.
Car.ru: последние новости
Dacia Duster стал вместо бюджетного кроссовера доступным фургоном SEAT приоткрывает новый внедорожник Tarraco на тизерном видео Какой двигатель будет у обновленного Opel Corsa
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«ГИБДД шоу устраивает»34
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту170
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
00:50
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту
Автоновости
00:33
Крымский мост «открыл» кот
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение