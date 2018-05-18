Ford показал собственный погодный полигон

Видео о погодном полигоне Ford помещено в сети.

Перед тем, как выйти на трассу, современные автомобили проверяются в различных ситуациях, включая дорожные условия и капризы погоды. Ford не отстал от нынешних реалий и представил свой современный полигон в Германии.

Его смело можно назвать погодной фабрикой. С помощью аэродинамической трубы моделируются сильный снег и температурный ряд от — 40 до + 55 по Цельсию.

Кроме того, доступен режим влажности в 95%. Согласитесь, для испытаний автомобиля можно «настроить» любые климатические условия.

Помимо влияния погоды, можно проверить поведение автомобиля на больших высотах. На полигоне воссоздается имитация уровня в 5200 метров, что соответствует одной из вершин Эвереста.

В центре одновременно могут тестироваться до 10 автомобилей. В зависимости от поставленной задачи для них воссоздаются климатические условия всех уголков нашей планеты.