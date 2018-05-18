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Ford построил «Фабрику погоды» для тестирования машин
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Ford построил «Фабрику погоды» для тестирования машин 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Ford раскрыла подробности о «Фабрике погоды» — климатическом центре марки в Германии, где проводят тестирования машин в различных погодных условиях. На постройку испытательного полигона, оборудованного первой в мире аэродинамической трубой, способной имитировать перепад высот до 5200 метров, Ford потратил 70 миллионов евро.
Всего в Центре установлены три аэродинамических трубы и четыре температурные камеры. Первая труба предназначена для выявления последствий резких перепадов температур. Она оборудована 28 прожекторами суммарной мощностью 4000 ватт, имитирующими солнечные лучи. С их помощью проверяют насколько быстро охлаждается салон автомобиля.
Также труба предназначена для оценки шума системы отопления и кондиционирования воздуха при изменении температуры, уровня влажности и скорости транспортного средства.
Во второй аэродинамической труба инженеры компании оценивают как меняется видимость и обзорность во время сильного снегопада или дождя. Помимо этого, там же проверяют скорость прогрева салона и возможность запуска двигателя в тяжелых погодных условиях.
В аэродинамической трубе номер три проверяют работоспособность систем автомобиля при скорости ветра до 120 километров в час и перепадах высот до 5200 метров (на этой высоте расположен северный базовый лагерь Эвереста), оценивается надежность шлангов и силового агрегата.
По словам менеджера Климатичсекого Центра Майкла Степа, здесь инженеры могут узнать, как будет работать стеклоочистители в условиях арктических температур, как изменятся характеристики двигателя в жару и сколько снега упадет на голову водителя, когда он зимой выйдет из машины.
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