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FAW начнет продажи в России в 2018 году трех новых кроссоверов
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FAW начнет продажи в России в 2018 году трех новых кроссоверов 

Daily-Motor 16 минут назад
Фото: Daily-Motor
Китайский автомобильный концерн FAW планирует сделать ставку на кроссоверах на российском авторынке. Так, согласно решению руководства марки, до конца 2018 года до нашей страны доберется две новые модели и одна рестайлинговая.
Первым в продажу в РФ поступит обновленный кроссовер Besturn X80, который будет доступен в трех комплектациях. Автомобиль получит под капот 2-литровый бензиновый двигатель на 142 лошадиные силы.
Ближе к сентябрю FAW начнет продажи нового субкомпактного «паркетника» D60, а в конце года приступит к реализации компактного Besturn X40, говорится в сообщении бренда.
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