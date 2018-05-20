FAW начнет продажи в России в 2018 году трех новых кроссоверов

Китайский автомобильный концерн FAW планирует сделать ставку на кроссоверах на российском авторынке. Так, согласно решению руководства марки, до конца 2018 года до нашей страны доберется две новые модели и одна рестайлинговая.

Первым в продажу в РФ поступит обновленный кроссовер Besturn X80, который будет доступен в трех комплектациях. Автомобиль получит под капот 2-литровый бензиновый двигатель на 142 лошадиные силы.

Ближе к сентябрю FAW начнет продажи нового субкомпактного «паркетника» D60, а в конце года приступит к реализации компактного Besturn X40, говорится в сообщении бренда.