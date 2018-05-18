Названа дата выхода на рынок нового кроссовера FAW Jumpal D80

Производитель FAW определился с датой выхода на рынок нового небольшого паркетника Jumpal D80, который представили на автовыставке в Пекине.

Известно, что первые серийные модели приедут к дилерам в августе этого года. Новый автомобиль призван стать конкурентом корейским моделям Kia Sportage Hyundai Tucson.

В моторном отсеке Jumpal D80 стоит 1,2-литровый турбодвигатель TD200, производительность которого 143 л.с. и 204 Нм крутящего момента. Сочетается он с 5-ступенчатой механикой или 6-диапазонным роботом. Привод будет исключительно передний.

Габариты серийного кросса следующие: 4500 х 1835 х 1700 мм, размер колесной базы достигает 2700 мм, клиренс равен 198 мм.

Новинку наградили двухзонным климат-контролем, электронным стояночным тормозом, системой стабилизации, камерой кругового обзора и мн. др.

Предполагается, что цена автомобиля будет варьироваться от 80 000 до 130 000 юаней (776 тыс. до 1,26 млн рублей).