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Названа дата выхода на рынок нового кроссовера FAW Jumpal D80
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Названа дата выхода на рынок нового кроссовера FAW Jumpal D80 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Производитель FAW определился с датой выхода на рынок нового небольшого паркетника Jumpal D80, который представили на автовыставке в Пекине.
Известно, что первые серийные модели приедут к дилерам в августе этого года. Новый автомобиль призван стать конкурентом корейским моделям Kia Sportage и Hyundai Tucson.
В моторном отсеке Jumpal D80 стоит 1,2-литровый турбодвигатель TD200, производительность которого 143 л.с. и 204 Нм крутящего момента. Сочетается он с 5-ступенчатой механикой или 6-диапазонным роботом. Привод будет исключительно передний.
Габариты серийного кросса следующие: 4500 х 1835 х 1700 мм, размер колесной базы достигает 2700 мм, клиренс равен 198 мм.
Новинку наградили двухзонным климат-контролем, электронным стояночным тормозом, системой стабилизации, камерой кругового обзора и мн. др.
Предполагается, что цена автомобиля будет варьироваться от 80 000 до 130 000 юаней (776 тыс. до 1,26 млн рублей).
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