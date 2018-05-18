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Подержанный Audi R8 первого поколения доступен за 74 тысячи долларов
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Подержанный Audi R8 первого поколения доступен за 74 тысячи долларов 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Для покупки доступен Audi R8 первого поколения 2008 года выпуска. Автомобиль оснащен 4,2-литровым двигателем V8, способным производить порядка 414 лошадиных сил. Агрегат соединен с шестиступенчатой механической коробкой передач. Стоимость роскошного автомобиля, окрашенного в серебристый оттенок, составляет 73 995 долларов.
Помимо наличия достаточно редкой коробки передач, модель R8 имеет пробег в 17 000 миль (23 359 километров). Практически в идеальном состоянии находится и спортивный экстерьер, выполненный в черном цвете с серебристыми акцентами. Список оборудования включает камеру заднего вида, навигационную систему, стереосистему Band&Olufsen, сидения с функцией подогрева, а также систему доступа без ключа. Также что не мало важно, автомобиль имеет гарантию до 2022 года или до 60 000 миль (96 561 километров). В настоящий момент Audi R8 первого поколения находится в Калифорнии.
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