Volkswagen Tharu оказался перелицованным Skoda Karoq с передком от Teramont

Специально для развивающихся рынков, и в первую очередь для Китая, немецкий автогигант Volkswagen выпускает в свет новый компактный кроссовер. Модель поступит в продажу в Поднебесной в третьем квартале текущего года, но она уже успела заинтриговать автолюбителей всего мира — что же это за новый SUV от VW, да еще, как обещают, дешевый. Масла в огонь подлила презентация концепта Powerful Family SUV, который выглядел точно как уменьшенный Teramont. Затем стало известно и серийное имя новинки — Volkswagen Tharu.

Так вот, друзья, как оказалось, Volkswagen Tharu — это ни что иное, как перелицованный чешский кроссовер Skoda Karoq, который уже продается в Европе. Для благополучных европейцев Skoda считается бюджетной маркой, но для развивающихся стран Karoq слишком дорог, если бы выходил под брендом Skoda. Поэтому для Китая был создан еще более дешевый компактный кроссовер Skoda Kamiq на базе устаревшей тележки PQ35, а Karoq переведен в ранг более престижного бренда VW под новым именем и с измененной внешностью.

Кузов автомобиля насчитывает 4 453 мм в длину, 1 841 мм в ширину и 1 632 мм в высоту. Колесная база 2 688 мм. Таким образом, Tharu на 71 мм длиннее, 27 мм выше, чем Karoq, а его колесная база больше на 50 мм. Высота у обеих машин идентичная. На выбор покупателям Tharu предложат два варианта силовых агрегатов — бензиновые моторы объемом 1.2 и 1.4 литра с турбонагнетателем, развивающие 116 и 150 «лошадок» мощности соответственно. В пару к двигателям встает 7-ступенчатый «робот» DSG с двойным сцеплением.

После старта в Китае, Volkswagen Tharu отправится в Южную Америку, где его для местных рынков будут собирать в Аргентине. Придет ли Tharu в Россию — пока не ясно, однако тот факт, что Karoq к нам не везут, может косвенно указывать на аналогичную стратегию с еще более дешевым Kamiq и «солидным» Tharu.