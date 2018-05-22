Volkswagen отзывает машины из-за заусенцев

Причины отзывных кампаний порой могут насмешить, нежели вызвать чувство тревоги за недостаточный уровень безопасности автомобиля. Так, недавно Lamborghini отзывала уникальные гиперкары в США из-за наклейки с неправильным указанием максимально допустимой массы. А теперь Volkswagen будет ремонтировать машины по причине наличия… заусенцев.

«Причиной отзыва является образование заусенца на запорной скобе направляющей втулки подголовника. В зависимости от величины он может блокировать фиксацию подголовника. Из-за этого подголовник не полностью фиксируется в направляющей втулке, и в случае аварии есть риск выскакивания подголовника. В этом случае он не сможет выполнить свою защитную функцию. На транспортных средствах будет произведена замена левой (по направлению движения) направляющей втулки подголовника на обоих передних сиденьях», — говорится в сообщении Росстандарта.

Под отзыв на российском рынке по этой причине попали 28 автомобилей Volkswagen Caddy и Passat, проданных дилерами в этом году.

Представители компаний Volkswagen уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону о необходимости предоставить машину в ближайший официальный сервисный центр для проведения осмотра и ремонта. Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код их экземпляра с прилагаемым перечнем, и записаться на сервис.