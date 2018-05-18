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В Peugeot прокомментировали упоминание бренда в новом клипе «Ленинграда»
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В Peugeot прокомментировали упоминание бренда в новом клипе «Ленинграда» 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Мультипликационное видео на песню снял режиссёр Илья Найшуллер. В клипе, опубликованном накануне, персонаж Глюк’oZы жестоко расправляется с Сергеем Шнуровым и ST.
PR-директор компании Peugeot в России Лилия Мокроусова заявила «Говорит Москва», что упоминание бренда в композиции «Ленинграда» будет иметь стопроцентно позитивные последствия.
«Нам особенно понравилось, что там присутствует Peugeot. Есть и другие бренды, но акцент сделан на нашем. Что касается клипа, он, конечно, спорный и агрессивный. Клип, конечно, интересный, как и всё что делает группа «Ленинград». Нестандартный. Песня в исполнении Глюкозы циничная.
Последствия появления бренда в клипе мы на 100 процентов оцениваем, как позитивные. Это не реклама, потому что прямого участия нашего бренда там нет. Но косвенно это реклама».
Представитель Peugeot также отметила, что не знает, было ли упоминание автомобиля компании согласовано с отделом маркетинга.
Припев песни «Ленинграда» звучит так:
Жу-жу-жу-жу-жу  Жу-жу-жу-жу-жу  Езжу на Peugeot и не ***жу  Клип был опубликован вчера на канале группировки «Ленинград» в YouTube.
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