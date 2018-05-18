Тест-драйв: Mercedes-Benz S560 4Matic Coupe 

Не успела прошлогодняя автомобильная выставка во Франкфурте открыть свои двери для прессы и посетителей, как новость об обновленном Mercedes S-Class Coupe летела по городам и весям. Еще бы, ведь в отличие от множества других экспонатов, ощутить новизну которых можно будет в ближайшие 10-15 лет, немецкое купе вот-вот поступит в продажу. Наступил 2018-ый, и вот рестайлинговая двухдверка добралась сначала до России, а потом и до нашей редакции. Подробнее о том, какое впечатление Mercedes-Benz S560 4Matic Coupe оставил о себе, читайте в нашем традиционном тест-драйве. С первого взгляда видно, что дизайнеры основательно поработали над головной оптикой и радиаторной решеткой, приобретшей больше сходства с теми, что производитель ставил на свой концепт электромобиля и беспилотный грузовик. Завершающими штрихами во внешности новинки стали модернизированные бампера с броскими воздухозаборниками спереди и объемным диффузором промеж сдвоенных выхлопных труб позади. Каждый из двух ультрасовременных габаритных фонарей с технологией OLED отныне имеет по 33 органических светодиода, каждый из которых управляется отдельно от других. Чего ради, спросите вы? Не поймешь, пока самостоятельно не ощутишь, насколько умной может быть подсветка, меняющая яркость не только в разное время суток, но и при различной степени силы нажатия на тормоз. Традиционный для класса беспрецедентный комфорт Mercedes-Benz на этот раз решил обыграть изящней простого тыканья визуальным превосходством над конкурентами в лицо водителю и пассажирам. Нет, никуда не делись ни высокотехнологичная передняя панель с парой экранов на 12,3 дюйма каждый, ни комфортабельные кресла переднего и заднего ряда, ни исключительные по качеству материалы отделки салона. Просто в обновленный Mercedes S560 «подселили» личного консьержа, следящего за тем, чтобы ощущение «самое то» никогда не покидало хозяина и его гостей. Когда речь идет про S-Class, можно быть уверенным, что под металлом там подразумевается чуть ли ни дамасская сталь, а под кожей — нежнейшая шкура агнцев. Само собой, у этого консьержа есть и номенклатурное название Energizing Comfort, подразумевающее под собой систему автоматической регулировки подсветки, климата и ароматизации салона, а также вентиляции, подогрева и, при необходимости, интенсивности работы встроенных в сиденья массажных установок. Лично нас из шести предложенных программ больше других заинтриговала «Радость», несмотря на то, что нахождение в белоснежном салоне посреди раскисших по весне московских дорог и так можно считать за счастье. Стоит отметить, что производитель установил на автомобиль программно доработанные и от того более эффективные ассистирующие и эффектные развлекательные системы. Чего стоит один только режим ночного видения, который включается в кокпите в виде инфракрасной подсветки, мгновенно распознающей людей! Такое разве что по телевизору можно увидеть. В попавшей к нам на тест версии Mercedes-Benz S 560 4MATIC Coupe за 4,6-секундный разгон до 100 км/ч отвечал 4-литровый бензиновый V8. По паспорту 469 «пасущихся» под капотом лошадиных силы должны съедать в смешанном цикле порядка 8,7 литра топлива. На деле расход не сильно разнился с заявленным, но все равно находился за отметкой в 10 литров на 100 км. Признаться, оказавшись за рулем «пятьсот шестидесятого» первым делом хотелось как следует «вжарить», чтобы посмотреть, с какой скоростью будут удаляться в зеркале заднего вида автомобили, города и границы стран. Когда же первые опыты с мощным, но не по-баварски истеричным разгоном закончились, оказалось, что автомобиль и 30 км/ч едет с таким пафосом, что головы сами собой поворачиваются ему в след. Если вам этого показалось мало, то пусть возможность принудительной регулировки подвески по высоте станет чем-то вроде экстрабонуса в условиях многоуровневого российского асфальта и крутых пандусов на закрытых паркингах. Где-то с этим вы обязательно хотя бы раз в день встретитесь и, поверьте, ни разу не пожалеете о наличии такого «таланта» у своего авто.
Характеристики
Габариты, д/ш/в, мм: 5027, 1899, 1411 Снаряженная масса: 2070 кгДвигатель: бензинМощность: 469 л.с. Разгон до сотни, сек: 4,6Привод: полныйРасход топлива: 8,7 л/100 кмЦена базовой комплектации: 9 350 000 р. Цена протестированного автомобиля: 12 559 151 р.