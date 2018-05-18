Новый Subaru Forester стал гибридом

Компания Subaru представила гибридную модификацию кроссовера Forester пятого поколения. Новинка, получившая название e-Boxer, дебютировала на японском рынке.

Гибридная силовая установка построена на базе двухлитрового оппозитника, который был серьезно модернизирован: появился непосредственный впрыск топлива и повышена степень сжатия. Мощность агрегата снизилась со 150 (198 Нм при 4200 оборотах) до 145 (188 Нм при 4000 оборотах) лошадиных сил.

В число используемых агрегатов также входит 13,6-сильный электромотор, блоки литий-ионных батарей емкостью 4,8 ампер-часа и вариатор. Средний расход топлива гибридной модификации «Форестера» составляет 7,1 литра на сто километров пробега.

В Японии гибридный вариант модели будет предлагаться только в одной комплектации. Обычные бензиновые машины можно заказать в одной из трех версий, включая «спортивную» X-Break с черными дисками и красными акцентами на кузове.

Новый Forester представили в марте. Модель переехала на модульную платформу, получила измененную внешность и новый 2,5-литровый «оппозитник», а также модернизированный салон.

В России модель предыдущего поколения стоит от 1 699 000 рублей.