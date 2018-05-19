«Мы тебя утопим»: бизнесмен и гаишник напали на инвалида

В Татарстане инспектор ГИБДД и бизнесмен жестоко избили, ограбили и поиздевались над инвалидом, который из-за травмы не мог нормально ходить, а его походка показалась приятелям «блатной». В ходе экзекуции несчастную жертву привязали тросом к внедорожнику и протащили несколько десятков метров за собой, требуя денег. В итоге сотрудника полиции после задержания уволили и сейчас оба фигуранта дела находятся в СИЗО

Шокирующий инцидент в небольшом городке Буинск, о котором стало известно в пятницу от местных СМИ и Следственного комитета , произошел на самом деле еще в ночь с 27 на 28 апреля.

Радик Шакиров , 27-летний инспектор ГИБДД, и Рамиль Хасанзянов, 38-летний бизнесмен, занимающиеся торговлей и грузоперевозками, выпивали в местном клубе «Pulse» и решили выйти освежиться на улицу.

Там они заметили прохожего — 29-летнего местного жителя и отметили странную походку парня: они окликнули его, сделав замечание, что нечего изображать из себя «блатного». Молодой мужчина попытался объяснить, что его походка — следствие болезни, ведь он недавно перенес операцию на позвоночнике и является инвалидом III группы, но в ответ натолкнулся на агрессию: гаишник и бизнесмен стали избивать беднягу.

Тот рискнул дать отпор — оттолкнул обоих и попытался убежать. Когда за ним погнались, несчастный, убегая, кинул в преследователей подобранную с земли бутылку, попав в голову Хасанзянову.

После этого молодой человек попытался спастись в ночном клубе. Он забежал в него и попросил о помощи, однако охранник, несмотря на то, что видел всю ситуацию, не только не пустил парня в клуб, но даже выдворил его со словами: «Забирайте его, пацаны».

Когда обидчики схватили парня, то нанесли ему еще несколько ударов и потащили в Toyota Land Cruiser 200, который принадлежит Хасанзянову. Погрузив инвалида в машину со словами «тебе конец», они, будучи пьяными, повезли его за город.

Остановившись около лесополосы, жертву угрожали утопить в реке, продолжая избивать. Приятели решили заставить его заплатить им 20 тысяч рублей за попавшую в голову бутылку. В ответ жертва заявила, что таких зарплат в Буинске просто нет и в итоге вымогатели снизили размер требуемой суммы до 15 тысяч. А чтобы инвалид был сговорчивее его заковали в наручники полицейского, обмотали туловище буксировочным тросом и заставили пробежать несколько десятков метров за двигавшимся внедорожником. Только после этого пострадавший согласился отдать деньги и его повезли обратно в ночной клуб.

Там подозреваемые долго беседовали с хозяйкой «Pulse» Венерой и, вероятно, забыли о своей жертве. В этот момент к избитому парню подошла официантка, которая отправила его домой на такси.

Дома потерпевшему стало плохо и друг отвез его в больницу, где у парня диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб передней брюшной полости. На его теле имелись множественные кровоподтеки.

«После инцидента потерпевший оказался в больнице, а через несколько дней обратился в правоохранительные органы», — рассказал местным СМИ старший помощник руководителя следственного управления Андрей Шептицкий.

В итоге бизнесмен и гаишник оказались фигурантами уголовного дела, возбужденного 14 мая по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Впрочем, на тот момент Радик Шакиров уже не был сотрудником ДПС. Он был уволен 3 мая из органов внутренних дел по отрицательным мотивам — за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, сообщил корреспонденту «Вечерней Казани» заместитель начальника пресс-службы МВД по республике Татарстан Максим Костромин. А его руководители, вплоть до начальника отдела ГИБДД по Буинскому району, получили строгие дисциплинарные взыскания.

После задержания оба злоумышленника отказались давать показания. Следователи ходатайствовали об их аресте, что и было сделано судом. При этом, несмотря на то, что оба приятеля находятся в СИЗО, Хасанзянов регулярно заходит в соцсети, в отличии от своего друга, который не пользовался интернетом с момента ареста.