В Brilliance рассказали о планах по производству автомобилей в России

Brilliance с 2014 года сотрудничала с автозаводом «ДерВейс» в Черкесске, где на контрактной основе методом крупноузловой сборки выпускали кроссоверы V5, а также седаны H230 и H530. Однако сейчас эти отношения прекращены.

"Если в будущем мы будем собирать машины в России, то уже не на «ДерВейс». Мы работали с этим заводом почти 5 лет. Но компания не смогла войти в число тех предприятий автопрома, которые получают поддержку государства. Поэтому сейчас мы рассматриваем вариант сотрудничества с другим российским заводом. Впрочем, мы благодарим «ДерВейс» за годы совместной работы, они очень помогли нам", — сказал Цинь Йонг.

О каком конкретно автозаводе может идти речь в будущем, в Brilliance не говорят. Самый очевидный вариант — калининградский «Автотор», где, в частности, выпускают один из кроссоверов китайской компании FAW . Впрочем, окончательного решения на данный момент нет. Топ-менеджер заявил, что компания находится в контакте с представителями ряда регионов, которые ищут возможность привлечь зарубежных партнеров. А также не исключил, что Brilliance может начать взаимодействие с представительствами некоторых брендов.

BMW и Renault являются нашими партнерами в Китае. Но для этого здесь созданы отдельные совместные предприятия. У нас нет информации о планах этих компаний на российском рынке. В любом случае в будущем мы намерены использовать любые возможности плодотворного сотрудничества — в том числе с вышеназванными компаниями. Это не исключено", — подчеркнул Цинь Йонг.

"Сказать, когда этот вопрос окончательно решится, нельзя. Но рассчитываем, что довольно скоро. Потому что хотим быстрее начать плодотворно развиваться в России и продавать здесь свои новые машины", — сказал топ-менеджер.

Отметим, что в 2015 году представители компании заявляли о желании построить в России собственное производство — если объем реализации автомобилей бренда будет составлять в стране «несколько десятков тысяч единиц». По всей видимости, экономический кризис перечеркнул эти планы.

В настоящее время Brilliance предлагает в России седаны и хэтчбеки H230 и кроссоверы V5. Продажи оставляют желать лучшего. В 2017 году они упали на 75% — с 863 до 219 автомобилей. В 2018-м результаты стабилизировались. По сведениям Ассоциации европейского бизнеса, за 4 месяца продано 55 машин (минус 5%).

"В прошлом году объем продаж упал на всем российском авторынке в связи с кризисом. Но у нас есть и свои причины. В 2017-м мы начали заниматься созданием новых моделей в Китае, завершили сотрудничество с «ДерВейс» в России и начали искать нового партнера. Поэтому нельзя сказать, что так сильно упал спрос на наши автомобили. Просто их было очень мало в продаже", — пояснил Цинь Йонг.

В будущем модельная линейка компании в России будет расширена — сначала за счет экспортируемых автомобилей. Первым в этом ряду будет кроссовер V3, на который Brilliance уже получил необходимый сертификат ОТТС еще в конце 2016 года.

"Мы со всей ответственностью подходим к вопросу выбора опций для автомобиля в России, которые бы оптимальным образом подошли потребителям. Поэтому нам нужно еще какое-то время для того, чтобы выпустить автомобиль на рынок", — сказал «РГ» топ-менеджер Brilliance.