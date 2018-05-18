Lifan хочет войти в ТОП-5 мотоциклетных брендов в России

Российское подразделение Lifan приступило к созданию второй дилерской сети специально для продаж мототехники, однако автодилеров из этого процесса не исключат.

Компания Lifan Motors Rus начала заниматься дистрибуцией мотоциклов в прошлом году. Как сообщалось ранее, фактически продажи стартовали осенью 2017-го. На данный момент в России представлено 10 моделей мототехники Lifan. Об этом в интервью порталу «Карельские Вести» сообщил исполнительный директор российского подразделения компании Ван Сяолун

«Мы уже начали заниматься их (мотоциклов. — Ред.) дистрибуцией в России, и 2018 год будет первым полным годом официальных продаж мототехники Lifan. Сейчас в России доступны уже 10 моделей, начиная со скутеров и заканчивая спортивными и внедорожными моделями. Для Lifan Group это одно из самых важных направлений, и по объему производства двигателей для мотоциклов Lifan находится среди мировых лидеров», — рассказал Ван Сяолун.

По словам топ-менеджера, продажа мотоциклов в России — это очень специфический бизнес, который значительно отличается от торговли автомобилями. В связи с этим Lifan Motors Rus начинает создавать вторую дилерскую сеть, опираясь на компании, которые специализируются именно на торговле мототехникой. «Но и наших автомобильных дилеров мы из этого процесса не исключаем. Если кому-то из них интересно данное направление, то мы всегда готовы их поддержать и помочь им. Наши мотоциклы очень красивы, я их очень люблю, и они отлично смотрятся вместе с нашими автомобилями», — отметил Ван Сяолун.

Также представитель Lifan Motors Rus заявил о том, что компания ставит перед собой задачу войти в ТОП-5 мотоциклетных брендов в России. «Мы подписали порядка 50 дилерских соглашений по мотоциклам, и первые 2 000 единиц уже поступили в продажу. Сейчас их можно приобрести во многих городах. Такова ситуация на сегодня, но здесь развитие идет полным ходом», — сообщил Ван Сяолун.

Между тем, по данным агентства «Автостат», продажи новых мотоциклов в России падают, причем четвертый год подряд: в январе-марте 2018-го в нашей стране реализовано 511 экземпляров, что на 24,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Самый популярный мотоциклетный бренд в РФ — BMW (114 единиц по итогам I квартала 2018-го), второе место — у Harley Davidson (73 мотоцикла), далее следуют Kawasaki (38 штук), Racer (35 единиц) и Honda (33 экземпляра). Данных о результатах продаж в РФ мототехники Lifan пока нет.

Обо всех планах китайской компании читайте в интервью портала «Карельские Вести» с исполнительным директором Lifan Motors Rus.

По материалам: www.kolesa.ru