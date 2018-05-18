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Автопроизводители массово повысили цены в России
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Автопроизводители массово повысили цены в России 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
По данным «Автостата», 29 брендов изменили прайс-листы в период с 16 апреля по 15 мая. Эксперты связывают масштабное подорожание с падением курса рубля.
Так, АвтоВАЗ увеличил стоимость всех моделей на 10-25 тыс. рублей. Таким образом, подорожали автомобили семейств 4х4, Granta, Kalina, Priora, Largus, Vesta и XRay. Изменились и цены на все модели Kia 2018 года выпуска — Picanto, Soul, Sportage, а также семейства Ceed на 10 тыс. рублей. Автомобили Toyota выросли в цене от 10 тыс. до 78 тыс. рублей, а Nissan — от 10 тыс. до 75 тыс. рублей.
Некоторые компании внесли корректировки в стоимость нескольких моделей. К их числу относятся Renault, у которой на 25-30 тыс. рублей подорожали Logan, Sandero и Dokker, и Peugeot, увеличившая цены на модели 2008, 3008, 5008 и пассажирскую версию модели Partner на 10-30 тыс. рублей.
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
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