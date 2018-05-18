Mercedes-AMG A35 поступит в продажу в начале 2019 года, опередив новый А45

Новая модель начального уровня под названием A35 появится в начале 2019 года, опередив новый А45. Хэтчбек Mercedes-AMG A35 с недавно разработанным 2,0-литровым двигателем мощностью 300 л.с. выйдет сражаться с Volkswagen Golf R. Фотошпионы сфотографировали А35 во время прохождения дорожных тестов, стало известно что новая пяти-дверная модель станет самой дешевой версией AMG. Стартовая цена по заявлению производителя составит около 35 000 фунтов стерлингов.

A35 получит сильно модифицированный битурбированный четырехцилиндровый двигатель M260, который появился как следствие модификации недавно запущенного в A-Class нового блока M270, с новым картером и новой головкой блока цилиндров. При этом диаметр цилиндра и ход поршня в двигателе A35 останутся неизменными, но сами поршни и программное обеспечение будут совершенно другие, модифицированные под новую мощность под 300 лошадей, сопоставимую с двигателем Golf R.

По заводской спецификации время разгона от 0 до 100 км/час модели A45 будет составлять 4 секунды, а вот разгон до сотни A35 будет составлять 4,5 секунды. Это означает, что полноприводная модель А35 будет находиться в одном ряду с Golf R, Porsche 718 Cayman S.

По шпионским фото можно судить, что визуальные различия между A35 и A45 будут небольшими, хотя на мощность модели намекают наконечники выхлопной системы. Так у A45 их будет четыре штуки, а вот у A35 будет всего лишь две «выхлопные трубы».

Можно полагать, что A35 будет иметь регулируемое демпфирование, как и у его боле хардкорного брата, но AMG планирует предложить ему более мягкий коэффициент амортизации, чтобы оставить A45 преимущество в прохождении поворотов, и разгона на коротких участках трассы.

Такую разницу в характеристиках и способностях разработчик предусмотрели для того, чтобы гарантировать A35 занять свою собственную нишу в сильно перегруженной линейке высокопроизводительных хэтчбеков.

A35 будет выступать потенциальным соперником Golf R, Audi S3 и BMW M130iX M Performance. A45 станет первым в горячей модельной линейке и продолжит сражаться с Audi RS3.

Производитель обещает показать новую модель A35 на Парижском автосалоне в октябре 2018 года, а версию А45 покажут на одном из автосалонов в середине 2019-го.