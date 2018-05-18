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Уникальный Koenigsegg разбили во второй раз. Спустя год после первого ДТП
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Уникальный Koenigsegg разбили во второй раз. Спустя год после первого ДТП 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
В Швеции недалеко от города Тролльхеттан второй раз разбили спецверсию гиперкара Koenigsegg Agera RS под названием Gryphon. Первый инцидент произошел в мае 2017 года во время тестов, еще до передачи автомобиля заказчику — бизнесмену Мэнни Хошбину. Об этом сообщает GTspirit.
[Машины, в которых драгоценный металл используется и для дела, и для понтов] (https://motor.ru/selector/goldcars.htm)
Koenigsegg Agera RS Gryphon демонстрировался на стенде компании во время прошлогоднего Женевского автосалона. Отличительными чертами гиперкара являются детали экстерьера из 24-каратного золота. Во время скоростных испытаний машину разбили и решили использовать в штаб-квартире марки для демонстрационных заездов.
При этом для Хошбина компания Koenigsegg построила новую машину.
В движение Koenigsegg Agera RS Gryphon привод твин-турбо двигатель V8 мощностью один мегаватт (1360 лошадиных сил) и 1371 Нм крутящего момента. Этот же двигатель Koenigsegg использовал для гиперкара One: 1. С нуля до 100 километров в час Agera RS способен разгоняться за 2,5 секунды. Максимальная скорость — 447 километров в час.
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