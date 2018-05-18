GAC поможет «Тойоте» с электрокарами для Китая

Электрокары Toyota Motor Corp, предназначенные для китайского рынка, будут создаваться совместно с местным брендом GAC Motor. Об этом сообщает Reuters.

Китайский партнёр бренда Toyota, компания GAC Motor, поможет японцам в создании электрокара для местного рынка. Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам: «Тойота» получит доступ к местному рынку, а для GAC это верный путь к улучшению имиджа бренда и повышения качества продукции. Напомним, согласно уже утверждённым требованиям Пекина, уже к 2019 году не менее 10% всех выпускаемых автомобилей каждого автомобильного бренда должны быть экологически чистыми.

Продажи модели GAC Toyota ix4 стартуют в Китае до конца текущего года. Компактный кроссовер создаётся на основе технологий, использованных на модели GAC Trumpchi GS4. Подробности о модели пока не раскрываются.

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Новые жёсткие требования, предъявляемые к автопроизводителям, работающим на китайском рынке, привели к созданию многочисленных альянсов. К примеру, Ford Motor Co объединился с местной Zotye Automobile Co. К 2020 году процент экологичных транспортных средств (к ним относятся полностью электрические модели и гибриды) в общем объёме производства должен составлять не менее 12%.

Продажи модели ix4 позволят «Тойоте» выполнить все необходимые требования властей. До недавнего времени японцы занимали одно из лидирующих мест в разработке электрокаров и гибридов, однако впоследствии переключились на технологию водородных топливных ячеек. На недавно прошедшем автосалоне в Пекине компания представила гибридные версии моделей Corolla и Levin, созданные под нужды местного рынка. Полностью электрическая собственная модель Toyota поступит на китайский рынок в 2020 году.

Напомним, совместное предприятие GAC-Toyota было создано в 2004 году специально для выпуска моделей, предназначенных для китайского рынка. В настоящее время японцы ведут переговоры о расширении партнёрства с местным производителем FAW Group.