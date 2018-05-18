Бывший топ-менеджер Daimler стал управляющим директором бренда Aurus проекта «Кортеж»

Бывший топ-менеджер Daimler AG Герхард Хильгерт стал управляющим директором бренда Aurus, под которым будут продаваться автомобили проекта Единой модульной платформу (ЕМП, «Кортеж»), сообщили в СП НАМИ и Sollers, которое реализует проект ЕМП.

С 2016 года Хильгерт входит в совет директоров компании Sollers . Он работал в Sollers и СП группы с 2007 по 2013 года. Он является членом комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям.

Ранее RNS сообщало, что семейство автомобилей ЕМП («Кортеж») выйдет на открытый рынок под брендом Aurus и будет презентовано широкой общественности в рамках Московского международного автомобильного салона в августе 2018 года. Продажи на российском и международном рынках автомобилей седан и лимузин начнутся уже в I квартале 2019 года.

Проект «Кортеж» по созданию автомобилей на единой модульной платформе разрабатывается с 2012 года. В него входят лимузин для первых лиц государства, премиальный седан, внедорожник и минивэн.