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Компания Porsche прекратила прием заказов на новые автомобили
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Компания Porsche прекратила прием заказов на новые автомобили 

Motor.ru 15 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Porsche временно остановила прием заказов на весь модельный ряд в Европе и увеличила запасы автомобилей на складах. Решение связано с подготовкой к вступлению в силу нового цикла измерений выбросов вредных веществ WLTP, пишет Autocar.
По словам представителя Porsche, увеличение количества стандартных моделей на складе позволить минимизировать негативный эффект от перехода на цикл WLTP. Однако тем клиентам, которые хотят получить автомобиль по индивидуальному заказу, придется подождать до выхода сертифицированных по новому регламенту машин.
Цикл WLTP, или «Всемирный гармонизированный тестовый цикл для легковых автомобилей», придет на смену уже устаревшему NEDC (New European Driving Cycle), который был утвержден еще в 1970 году. WLTP будет учитывать современные реалии: вырастет дистанция, которую необходимо проехать тестовому автомобилю, увеличится количество разгонов, но сократится время остановок.
Зимой появилась информация о том, что из-за несоответствия новым требованиям BMW досрочно прекратила производство «заряженного» седана M3. Модель должны были укомплектовать фильтром твердых частиц Отто, однако выяснилось, что для этого придется пересмотреть расположение выхлопного тракта.
Также немецкий производитель приостановил производство спортивной модификации «пятерки» — M550i — и отказался от выпуска топовой модификации «семерки» M760Li xDrive с двигателем V12 при следующем обновлении модели.
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