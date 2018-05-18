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Chevrolet Silverado получил четырехцилиндровый двигатель
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Chevrolet Silverado получил четырехцилиндровый двигатель 

Car.ru 45 минут назад
Фото: Car.ru
Уже достоверно известно, что Chevrolet Silverado поколения 2019 года будет обладать двигателем c потенциалом в четыре цилиндра.
Тип мотора держался производителем в тайне до самой премьеры пикапа Silverado образца 2019 года. Однако появившаяся информация стала приятной неожиданностью для многих почитателей заокеанского бренда Chevrolet.
Например, оказалось, что новая установка будет сильнее V6, который американский производитель обычно использует в своем транспорте. Кроме того, возможны дополнительные варианты оснащения.
Установленный на пикапе мотор в 2,7 литра имеет запас в 310 лошадиных сил, что превосходит по потенциалу V6 с его 285 «лошадями». Работать двигатель будет в паре с автоматической коробкой передач рассчитанной на 10 ступеней.
Не исключено также появление модификаций пикапа Silverado с другими силовыми установками формата V8. Например, рассматривается представитель с мотором в 5,3 литра и мощностью в 355 лошадиных сил.
Есть еще версия с двигателем в 6,2 литра. Он будет способен при поддержке автоматической трансмиссии выдавать мощность в 420 «лошадей».
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