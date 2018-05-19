Ещё
Можете удивляться: Chevy Silverado заполучил «турбочетвёрку»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Можете удивляться: Chevy Silverado заполучил «турбочетвёрку» 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Такого ещё не было — Chevrolet дал Silverado четырёхцилиндровый мотор.
Речь идёт про 2,7-литровый четырёхцилиндровый двигатель с турбонаддувом. Конечно, это не V6 и тем более не V8. Впрочем, если решили предложить «турбочетвёрку», то, видимо, видят наличие спроса на такую силовую установку.
Данный четырёхцилиндровый двигатель — абсолютно новая разработка. Даёт она мощность в 310 лошадиных сил. Значение крутящего момента равно 472 Нм. Мотор стыкуется исключительно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Напоминаем, что Chevy обнародовал новый Silverado в начале этого года на автосалоне в Детройте. Инженеры уделили особое внимание снижению веса, используя более высокопрочную сталь и алюминий в изготовлении дверей, капота. Результат этой работы впечатляет — минус 204 килограмма по сравнению с предыдущим поколением. Пока нет сведений о ценах на модель с четырёхцилиндровым двигателем.
Car.ru: последние новости
Dacia Duster стал вместо бюджетного кроссовера доступным фургоном SEAT приоткрывает новый внедорожник Tarraco на тизерном видео Какой двигатель будет у обновленного Opel Corsa
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто39
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту171
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен180
Как быстро выехать, если заблокировали авто
«Мы тебя утопим»: бизнесмен и гаишник напали на инвалида101
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
00:50
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту
Автоновости
00:33
Крымский мост «открыл» кот
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение