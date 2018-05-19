Можете удивляться: Chevy Silverado заполучил «турбочетвёрку»

Такого ещё не было — Chevrolet дал Silverado четырёхцилиндровый мотор.

Речь идёт про 2,7-литровый четырёхцилиндровый двигатель с турбонаддувом. Конечно, это не V6 и тем более не V8. Впрочем, если решили предложить «турбочетвёрку», то, видимо, видят наличие спроса на такую силовую установку.

Данный четырёхцилиндровый двигатель — абсолютно новая разработка. Даёт она мощность в 310 лошадиных сил. Значение крутящего момента равно 472 Нм. Мотор стыкуется исключительно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Напоминаем, что Chevy обнародовал новый Silverado в начале этого года на автосалоне в Детройте. Инженеры уделили особое внимание снижению веса, используя более высокопрочную сталь и алюминий в изготовлении дверей, капота. Результат этой работы впечатляет — минус 204 килограмма по сравнению с предыдущим поколением. Пока нет сведений о ценах на модель с четырёхцилиндровым двигателем.