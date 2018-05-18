Невероятный BMW X8 приходит в реальность

Если верить последним слухам, то мы в скором времени можем рассчитывать увидеть новый и по-настоящему флагманский внедорожник баварского бренда.

Речь идет о грандиозном BMW X8, выполненном в купеобразном кузове. Вывод о том, что модели был дан «зеленый свет», сделан на основе данные по массовой регистрации производителем товарного знака «X8» по всему миру.

Ожидается, что новинка получит спортивные очертания кузова в стиле купе и станет конкурентом для Audi Q8 и Range Rover , а максимальные комплектации внедорожника смогут конкурировать с базовыми версиями Bentley Bentayga Lamborghini Urus и другими представителями самого высокого ценового сегмента SUV.

В свою очередь, в BMW пока не подтверждают одобрение проекта, хотя и признают, что обсуждение ведется, а вероятность положительного решения высока. В частности, об этом заявил Клаус Фройлих, отвечающий в компании за разработку новых моделей.

Сообщается, что рассматривается два варианта BMW X8. В первом случае это будет стандартная трансформация BMW X7 с приданием кузову купеобразных черт в задней части. Второй вариант более радикальный и предполагает сохранение прямой линии крыши, но увеличение колесной базы и общей длины внедорожника для получения большего объема свободного пространства в салоне.

Модель получит версии с четырьмя или пятью посадочными местами, а основное внимание разработчиков будет уделено вопросам обеспечения максимального комфорта для пассажиров. (На иллюстрации концепт BMW X7 iPerformance).