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Невероятный BMW X8 приходит в реальность
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Невероятный BMW X8 приходит в реальность 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Если верить последним слухам, то мы в скором времени можем рассчитывать увидеть новый и по-настоящему флагманский внедорожник баварского бренда.
Речь идет о грандиозном BMW X8, выполненном в купеобразном кузове. Вывод о том, что модели был дан «зеленый свет», сделан на основе данные по массовой регистрации производителем товарного знака «X8» по всему миру.
Ожидается, что новинка получит спортивные очертания кузова в стиле купе и станет конкурентом для Audi Q8 и Range Rover, а максимальные комплектации внедорожника смогут конкурировать с базовыми версиями Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и другими представителями самого высокого ценового сегмента SUV.
В свою очередь, в BMW пока не подтверждают одобрение проекта, хотя и признают, что обсуждение ведется, а вероятность положительного решения высока. В частности, об этом заявил Клаус Фройлих, отвечающий в компании за разработку новых моделей.
Сообщается, что рассматривается два варианта BMW X8. В первом случае это будет стандартная трансформация BMW X7 с приданием кузову купеобразных черт в задней части. Второй вариант более радикальный и предполагает сохранение прямой линии крыши, но увеличение колесной базы и общей длины внедорожника для получения большего объема свободного пространства в салоне.
Модель получит версии с четырьмя или пятью посадочными местами, а основное внимание разработчиков будет уделено вопросам обеспечения максимального комфорта для пассажиров. (На иллюстрации концепт BMW X7 iPerformance).
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