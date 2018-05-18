Видео: «Гранд Чероки» на 1000 сил поражает скоростью 

Jeep Grand Cherokee Trackhawk мало кого разочаровывает своей динамикой. 707-сильный мотор не оставляет шансов многим спорткарам. Но тюнерам из Hennessey этого показалось мало. Их спорт-пакет HPE1000 Supercharged прокачивает внедорожник по полной программе. В итоге под капотом Grand Cherokee оказался двигатель мощностью в 1012 лошадиных сил.
У инженеров вышел дьявольски быстрый автомобиль, который с утробным рыком разгоняется до 96 км/час за 2,7 секунд. Прямо как Lamborghini Huracan, Audi R8 V10 Plus и Ferrari 488 GTB. Только это — полноценный внедорожник.