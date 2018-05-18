Автодилеры массово переписывают ценники

Аналитики изучили динамику цен в России на новые автомобили в период с 16 апреля по 15 мая 2018 года. Результаты исследования опубликовало агентство «Автостат».

Специалисты выяснили, что за минувший месяц корректировку цен провели сразу 29 производителей автомобилей, официально представленных в нашей стране. В частности, российский автогигант «АвтоВАЗ» пересмотрел ценники на свою продукцию в сторону увеличения на 10-25 тыс. рублей, в зависимости от модели. На эту сумму увеличилась цена всех версий семейств 4×4, Granta, Kalina, Priora, Largus, Vesta и Xray. Компания Renault повысила стоимость автомобилей Logan, Sandero и пассажирской модификации Dokker. Все они подорожали на 25-30 тыс. рублей.

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Заметное подорожание продукции отмечено у корейской Kia : стоимость повысилась у всех комплектаций моделей Picanto, Soul, Sportage, Cee’d и ProCee’d 2018 года выпуска — ценник увеличен на 10 тыс. рублей. Большинство моделей японской Toyota приросли на 21-78 тыс. рублей, а Nissan довесил к прайсу почти всего модельного ряда по 10-75 тыс. рублей. Французский Peugeot переписал ценники на модели 2008, 3008, 5008 и пассажирскую версию Partner Tepee — плюс 10-30 тыс. рублей.

Главной причиной резкого увеличения цен на новые легковушки, стало, по мнению экспертов, сильное ослабление курса рубля, произошедшее в отчётный период.

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