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Автодилеры массово переписывают ценники
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Автодилеры массово переписывают ценники 

Quto.ru 53 минуты назад
Фото: Quto.ru
Аналитики изучили динамику цен в России на новые автомобили в период с 16 апреля по 15 мая 2018 года. Результаты исследования опубликовало агентство «Автостат».
Специалисты выяснили, что за минувший месяц корректировку цен провели сразу 29 производителей автомобилей, официально представленных в нашей стране. В частности, российский автогигант «АвтоВАЗ» пересмотрел ценники на свою продукцию в сторону увеличения на 10-25 тыс. рублей, в зависимости от модели. На эту сумму увеличилась цена всех версий семейств 4×4, Granta, Kalina, Priora, Largus, Vesta и Xray. Компания Renault повысила стоимость автомобилей Logan, Sandero и пассажирской модификации Dokker. Все они подорожали на 25-30 тыс. рублей.
Заспойлерили: автомобили с заводскими антикрыльями.
Заметное подорожание продукции отмечено у корейской Kia: стоимость повысилась у всех комплектаций моделей Picanto, Soul, Sportage, Cee’d и ProCee’d 2018 года выпуска — ценник увеличен на 10 тыс. рублей. Большинство моделей японской Toyota приросли на 21-78 тыс. рублей, а Nissan довесил к прайсу почти всего модельного ряда по 10-75 тыс. рублей. Французский Peugeot переписал ценники на модели 2008, 3008, 5008 и пассажирскую версию Partner Tepee — плюс 10-30 тыс. рублей.
Главной причиной резкого увеличения цен на новые легковушки, стало, по мнению экспертов, сильное ослабление курса рубля, произошедшее в отчётный период.
Почему автомобили на «механике» обречены быть классикой. Читайте статью на QutoЧитайте также:Эксперт: правительству пора всерьёз заняться топливомО каком автомобиле мечтают россиянеЛимит выплат по европротоколу удвоят с 1 июня
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