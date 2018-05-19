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За последний месяц цены на автомобили в РФ подняли 29 компаний
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За последний месяц цены на автомобили в РФ подняли 29 компаний 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Дилеры страны массово переписывают ценники на новые автомобили в России. Согласно отчету аналитиков «Автостата», в период с 16 апреля по 15 мая в РФ изменилась стоимость машин 29 автомобильных компаний.
Так, с 1 мая 2018 года отечественный автогигант «АвтоВАЗ» поднял цены на весь свой модельный ряд. Удорожание составило от 10 до 25 тысяч рублей. В списке моделей, которые стали дороже, значатся все комплектации семейств Lada Vesta, Lada XRay, Lada Largus, Lada Priora, Lada Kalina, Lada Granta и Lada 4×4.
Южнокорейская Kia повысила стоимость моделей Kia Picanto, Kia Soul, Kia Sportage, а также семейства Cee’d и ProCee’d производства 2018 года на 10 тысяч рублей.
Французская Renault переписала в сторону повышения ценники Logan, Sandero и пассажирской версии «каблучка» Dokker. Все эти модели стали дороже от 25 до 30 тысяч рублей.
Компания Peugeot повысила стоимость ряда своих моделей, в числе которых кроссоверы 2008, 3008 и 5008 от 10 до 30 тысяч рублей. Также за отчетный период подорожали несколько моделей Toyota (от 21 до 78 тысяч рублей) и почти весь модельный ряд Nissan (от 10 до 75 тысяч рублей).
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