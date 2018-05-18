Mercedes выпустит еще один вседорожный универсал C-Class All-Terrain

В наши дни все, что имеет хоть какое-то отношение к классу SUV, продается как горячие пирожки. Большие внедорожники, компактные кроссоверы, псевдо-кроссоверы, высокие хэтчбеки и тому подобные модели продолжают вытеснять обычные легковушки, но Mercedes намерен немного разбавить засилье «кроссоверообразных», предложив рынку еще один вседорожный универсал на базе следующего поколения C-Class.

Слухи распространились усилиями немецкого журнала Auto Moto und Sport, который ссылается на попавший в их распоряжение план релизов грядущих моделей Mercedes-Benz . Никаких более конкретных источников указано не было, поэтому предупредим сразу, что эту информацию не стоит сразу же принимать на веру.

E-Class All-Terrain

Следующая генерация C-Class перейдет на обновленную архитектуру производителя MRA II, примерно сохранив габариты нынешнего образца. В салоне же новинки появятся цифровые дисплеи большой диагонали, унаследованные от только что испеченного А-Класса. Комплекс новых технологий, примененных в С-Классе нового поколения, пополнит головная оптика Digital Light и ряд электронных ассистентов, воплощающих элементы автопилота.