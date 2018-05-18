Известны результаты продаж Tagaz Aquila в Европе

Производитель «четырехдверного купе» планирует расширить модельную линейку.

Сборка хэтчбеков PS 160 стартовала на заводе в пригороде Парижа в 2016-м. Модель представляет собой модернизированную версию Tagaz Aquila («Аквилла», в переводе с латинского — «орёл»), который производили и продавали в России в 2013-2014 годах. «Четырехдверное купе» PS 160 выпускает французская компания MPM Motors, принадлежащая бизнесмену Михаилу Парамонову , ранее владевшему Таганрогским автозаводом. Как сообщает издание L’argus, в Европе уже реализовано 350 таких автомобилей.

Во Франции ведется сварка, покраска и сборка машин, комплектующие же приходят из разных стран. Так, лицензионный двигатель Mitsubishi 4G18S 1.6 (заявленная мощность — 100 л.с.) поставляют из Китая, а детали шасси — из Украины. На данный момент MPM Motors имеет омологацию на выпуск 1 000 машин ежегодно, в фирме — 200 сотрудников. По информации L’argus, в ближайшее время компания рассчитывает получить омологацию без ограничения объема сборки и расширить модельную линейку за счет электрического ситикара и грузовика. Подробностей об этих машинах нет.

Французам PS 160 обойдется минимум в 9 990 евро, что эквивалентно примерно 734 000 рублей по актуальному курсу. Хэтчбек оснащен пятиступенчатой «механикой», «автомат» ему не положен. В арсенале модели значатся: 18-дюймовые диски, спортивные кресла, простенькая магнитола, обогрев наружных зеркал, кондиционер, подушка безопасности водителя.

Кстати, L’argus взял комментарий у Игоря Парамонова (сын Михаила Парамонова), который, видимо, руководит проектом. Он рассказал, что MPM Motors сталкивается с трудностями во взаимодействии с производителями компонентов. По его словам, около 90% компаний не верят молодой фирме, не отвечают на запросы, а некоторые и вовсе спрашивают, не является ли MPM Motors студенческим проектом.

Судя по данным, размещенным на сайте фирмы, помимо Франции PS 160 также продают в Чехии, Украине, Швейцарии, Германии, Бельгии. Модель реализовывают через мультибрендовые салоны. По словам Игоря Парамонова, во Франции сегодня 12 дилеров, в остальных европейских странах — 20. При этом в ближайшем будущем компания намерена довести число французских дилеров до 50-ти, а в остальной Европе их будет 150. Кроме того, MPM Motors планирует открыть флагманский салон в Марселе с тридцатью автомобилями PS 160 на складе.

Напомним, Tagaz Aquila дебютировал в 2012 году, в основе автомобиля лежит стальной трубчатый каркас. До полной остановки ТагАЗа было собрано всего несколько десятков таких машин.

По материалам: www.kolesa.ru