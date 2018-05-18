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Volkswagen готовится побить рекорд скорости для электромобилей
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Volkswagen готовится побить рекорд скорости для электромобилей 

Hi-News.ru 33 минуты назад
Фото: Hi-News.ru
Среди производителей электрокаров есть соревнование по скоростному подъему на гору Pikes Peak (штат Колорадо, США). При этом может показаться, что все это сделано лишь для того, чтобы «помериться силами». Но на самом деле это испытание для всех систем электротранспорта, которое показывает сильные и слабые стороны и позволяет сделать авто еще лучше. И недавно этот челлендж решила принять Volkswagen, которая не просто хочет «взобраться на вершину», но и сделать это быстрее своих предшественников.
Специально для реализации своих целей инженеры Volkswagen построили спортивный электрокар. В электромобиле установлено 2 электромотора общей мощностью в 680 лошадиных сил. До 100 километров машина разгоняется за 2,25 секунды, а вес ее при этом равняется всего 1100 килограммам.
Специалисты Volkswagen уже испытали прототип автомобиля в аэротрубе. Кроме того, как заверяют создатели, для построения машины было использовано более 2000 деталей, созданных при помощи технологии 3D-печати. Благодаря этому инженеры могли вносить изменения в различные части авто буквально «на ходу», не дожидаясь поставок с завода.
Нынешний рекорд составляет 8 минут и 57,118 секунды. Volkswagen планирует побить рекорд 24 июня нынешнего года. А пока вы можете увидеть видеоролик по подготовке к этому мероприятию.
http://youtu.be/csG-Jp-Yk_c
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